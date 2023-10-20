Гаспачо
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Травма Неймара в Бразилии может дорого обойтись ФИФА💰

Аль-Хилаль Аль-Хилаль
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Недавняя травма крестообразной связки Неймара, полученная во время матча сборной Бразилии с Уругваем, потенциально может привести к выплате ФИФА существенной компенсации. Бразилец разорвал кресты и мениск во время отборочного матча ЧМ-2026 и покинул поле в слезах.

Неймару предстоит длительный период восстановления, от 8 до 10 месяцев. В результате он не сможет играть за свой новый клуб «Аль-Хилаль».

По данным The Sun, «Аль-Хилаль» добился положительного результата в рамках Программы защиты клубов. ФИФА обязана покрывать зарплату футболистов, если они выбыли из игры более чем на 28 дней из-за травмы, полученной во время матчей за национальную сборную.

Однако максимальная компенсация, которую может предоставить ФИФА, составляет 7,5 миллионов евро, эта сумма рассчитана исходя из ежедневной ставки до 20 548 евро в течение максимум 365 дней. Важно отметить, что эта компенсация существенно ниже заработка Неймара в клубе.

В месяц бразилец получает около 10 миллионов фунтов, а это означает, что «Аль-Хилаль» может потерять 85 миллионов фунтов.

1 комментарий

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May B. Tomorrow
столько денег потеряли, зря брали
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