Гаспачо
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Очередной эффект Месси: болельщики на стадионе в Перу даже при счете 0:2 скандируют фамилию Лео😱😱😱

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Аргентинец явно этого заслуживает.

Лионель Месси забил два гола в игре отбора ЧМ-2026 с Перу (2:0). Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» прервал 3-матчевую безголевую серию.

Таким образом, Лионель стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Месси вышел на чистое первое место, опередив Луиса Суареса, на счету которого 29 голов за сборную Уругвая в южноамериканских отборочных турнирах.

Несмотря на поражение, местные болельщики в Перу нараспев скандировали «Месси! Месси!»

2 комментария

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Rachid
Болельщики соперников скандируют имя Месси - признание неповторимого таланта лучшего футболиста мира!!
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Мяти
Почему меня это не удивляет. Игра Лео Месси сама по себе отдельная музыка а болельщики, желая быть причастными к этому божественному ритму, стараются попасть в такт. В этом акустическом сумасшедствии, всех бросает в состояние экстаза. Там уже нет такого понятия как "соперник", там все купаются в эндорфине.
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