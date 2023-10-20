Очередной эффект Месси: болельщики на стадионе в Перу даже при счете 0:2 скандируют фамилию Лео😱😱😱

Аргентинец явно этого заслуживает.

Лионель Месси забил два гола в игре отбора ЧМ-2026 с Перу (2:0). Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» прервал 3-матчевую безголевую серию.

Таким образом, Лионель стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Месси вышел на чистое первое место, опередив Луиса Суареса, на счету которого 29 голов за сборную Уругвая в южноамериканских отборочных турнирах.

Несмотря на поражение, местные болельщики в Перу нараспев скандировали «Месси! Месси!»