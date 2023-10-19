В «Аль-Насре» теперь два Роналду - и оба будут играть под 7-м номером 🔥🔥🔥

Сын Криштиану поступил в академию «Аль-Насра».

13 летний Криштиану Роналду-младший сегодня был зачислен в состав команд «Аль-Насра» U13 и U15. Как и отец, он будет играть под 7-м номером.

Ожидается, что сын форварда сборной Португалии проведет первый матч за «Аль-Наср» U13 уже в эту пятницу.

Криштиану Роналду присоединился к основной команде «Аль-Насра» зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.