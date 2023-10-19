Теневой герой матча Перу - Аргентина: прорвался через толпу стюардов и охранников, чтобы обняться с Месси🔥🔥🔥

Лео ответил взаимностью.

Аргентинцы накануне выиграли матч квалификации ЧМ-2026 на выезде со счетом 2:0 благодаря дублю Месси.

«Очередная важная победа в Лиме, добытая сообща. Вперед!» – написал 36-летний форвард «Интер Майами» после матча в соцсетях.

В матче был еще один герой помимо самого Лео - один из болельщиков прорвался на поле и устроил впечатляющий «слалом», чтобы обняться с кумиром.