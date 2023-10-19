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Теневой герой матча Перу - Аргентина: прорвался через толпу стюардов и охранников, чтобы обняться с Месси🔥🔥🔥

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Лео ответил взаимностью.

Аргентинцы накануне выиграли матч квалификации ЧМ-2026 на выезде со счетом 2:0 благодаря дублю Месси.

«Очередная важная победа в Лиме, добытая сообща. Вперед!» – написал 36-летний форвард «Интер Майами» после матча в соцсетях.

В матче был еще один герой помимо самого Лео - один из болельщиков прорвался на поле и устроил впечатляющий «слалом», чтобы обняться с кумиром.

2 комментария

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Domian
Там не только этот пацан выбегал, было еще несколько попыток от других, но повезло лишь этому прикоснуться к Чемпиону Мира и обладателю 8 ЗМ.

Был момент, когда вратарь Перу помогал охране ловить бегунов, завалил на траву одного, отнял у него телефон и смачно кинул на поле.
Надеюсь он купит фанату новый.
Не имел права швырять и ломать чужую вещь.
+4
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+4
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Greatest Of All Time
Думаю это Роман или Имя Фамилия.
0
0
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