Теневой герой матча Перу - Аргентина: прорвался через толпу стюардов и охранников, чтобы обняться с Месси🔥🔥🔥
Лео ответил взаимностью.
Аргентинцы накануне выиграли матч квалификации ЧМ-2026 на выезде со счетом 2:0 благодаря дублю Месси.
«Очередная важная победа в Лиме, добытая сообща. Вперед!» – написал 36-летний форвард «Интер Майами» после матча в соцсетях.
В матче был еще один герой помимо самого Лео - один из болельщиков прорвался на поле и устроил впечатляющий «слалом», чтобы обняться с кумиром.
Был момент, когда вратарь Перу помогал охране ловить бегунов, завалил на траву одного, отнял у него телефон и смачно кинул на поле.
Надеюсь он купит фанату новый.
Не имел права швырять и ломать чужую вещь.