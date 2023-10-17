😦 И его даже нет в списке претендентов на «Золотой мяч»? Криштиану Роналду вырвался на первое место по голам в 2023 году! 🤯
Криштиану Роналду вчера оформил дубль в матче с Боснией и Герцеговиной, что вывело его на первое место в рейтинге голеадоров 2023 года.
Легендарный португалец обошел Эрлинга Холанда, забив 39-й и 40-й голы в этом году. Килиан Мбаппе находится на третьем месте, имея на счету 35 мячей.
С конца июля Криштиану забил 21 мяч в 19 играх.
Как думаете, случись бы это на 2-3 месяца раньше, мог бы португалец претендовать на «Золотой мяч»?
Во-вторых за голы дают Золотую Бутсу, да и то за голы в топ-турнирах.
В -третьих ЗМ теперь дают за сезон, а не за год
Складывается ощущение, что автор какой-то типичный фанатик Роналду со спортс, большая их часть так же не знает матчасть и думает что в чемпионате саудовской аравии играют лучшие игроки))