😦 И его даже нет в списке претендентов на «Золотой мяч»? Криштиану Роналду вырвался на первое место по голам в 2023 году! 🤯

Криштиану Роналду вчера оформил дубль в матче с Боснией и Герцеговиной, что вывело его на первое место в рейтинге голеадоров 2023 года.

Легендарный португалец обошел Эрлинга Холанда, забив 39-й и 40-й голы в этом году. Килиан Мбаппе находится на третьем месте, имея на счету 35 мячей.

С конца июля Криштиану забил 21 мяч в 19 играх.

Как думаете, случись бы это на 2-3 месяца раньше, мог бы португалец претендовать на «Золотой мяч»?