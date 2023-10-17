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😦 И его даже нет в списке претендентов на «Золотой мяч»? Криштиану Роналду вырвался на первое место по голам в 2023 году! 🤯

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Криштиану Роналду вчера оформил дубль в матче с Боснией и Герцеговиной, что вывело его на первое место в рейтинге голеадоров 2023 года.

Легендарный португалец обошел Эрлинга Холанда, забив 39-й и 40-й голы в этом году. Килиан Мбаппе находится на третьем месте, имея на счету 35 мячей.

С конца июля Криштиану забил 21 мяч в 19 играх.

Как думаете, случись бы это на 2-3 месяца раньше, мог бы португалец претендовать на «Золотой мяч»?

6 комментариев

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Anvar Umarov
При всём уважении он не был бы в списке, уровень чемпионатов другие, я конечно хотел бы но надо быть реалистом
+11
-2
+9
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tmw
Может хоть по 120 там забивать, к нормальному футболу это не имеет ни какого отношения в том числе и к золотому мячу.
+9
-2
+7
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Артём Горбенко
ЗМ теперь выдают за сезон, а не за год
+6
0
+6
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Iamliam
Во-первых уровень чемпионата Саудовской Араваии
Во-вторых за голы дают Золотую Бутсу, да и то за голы в топ-турнирах.
В -третьих ЗМ теперь дают за сезон, а не за год
Складывается ощущение, что автор какой-то типичный фанатик Роналду со спортс, большая их часть так же не знает матчасть и думает что в чемпионате саудовской аравии играют лучшие игроки))
+7
-2
+5
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Игорь Климов
Зачем вообще здесь эта нелепая статья?!
+3
0
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Георгий Гуляев
Он показал свой уровень в АПЛ за прошлый сезон. Бруну полезнее и активнее для команды.
+4
-2
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