Лионель Месси может быть вынужден отказаться от своего отца, как от агента в соответствии с новыми правилами ФИФА

По информации источников, Лионель Месси может быть вынужден найти другого агента из-за новых правил ФИФА.

Месси покинул «Пари Сен-Жермен» и перешел в «Интер Майями» всего несколько месяцев назад, но его уже связывают с трансфером в другой клуб. Услугами Лео могут воспользуются «Барселона» или клубы Саудовской Аравии.

Отец Месси Хорхе всегда играет центральную роль в любых переговорах о будущем своего сына.

Однако, по данным испанского издания Marca, согласно новым правилам ФИФА Месси будет вынужден расстаться со своим отцом в качестве официального представителя.

ФИФА хочет, чтобы агенты имели лицензию, также организация ограничивает комиссионные, которые они получают от трансферных сборов и зарплат, и запрещает многократное представительство.

Хорхе понадобится лицензия, чтобы иметь возможность представлять любого футболиста, вести переговоры по контракту или собирать комиссионные.