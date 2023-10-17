🔥 Лионель Месси и Айтана Бонмати получат награду «Золотой мяч» (Diario Sport)

Лионель Месси выиграет награду «Золотой мяч», сообщает журналист Альберт Масну из Diario Sport.

Аргентинец возьмет свой восьмой приз, увеличив отрыв от Криштиану Роналду, который брал награду пять раз.

Это также первый «Золотой мяч», который будет вручен игроку, выступающему за пределами Европы.

Лауреатом в женской категории станет футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати, выигравшая Лигу чемпионов и Кубок мира в прошлом сезоне.

Напоминаем, что при голосовании следует учитывать только результаты сезона 2022/23, то есть все, что произошло с августа 2022 года по июль 2023 года, включая чемпионат мира.

Церемония вручения состоится 30 октября.