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🔥 Лионель Месси и Айтана Бонмати получат награду «Золотой мяч» (Diario Sport)

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Лионель Месси выиграет награду «Золотой мяч», сообщает журналист Альберт Масну из Diario Sport.

Аргентинец возьмет свой восьмой приз, увеличив отрыв от Криштиану Роналду, который брал награду пять раз.

Это также первый «Золотой мяч», который будет вручен игроку, выступающему за пределами Европы.

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Лауреатом в женской категории станет футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати, выигравшая Лигу чемпионов и Кубок мира в прошлом сезоне.

Напоминаем, что при голосовании следует учитывать только результаты сезона 2022/23, то есть все, что произошло с августа 2022 года по июль 2023 года, включая чемпионат мира.

Церемония вручения состоится 30 октября.

7 комментариев

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VERBLYUD
Человек выиграл ЧМ+стал лучшим игроком турнира, выиграл Чемпионат и Суперкубок с ПСЖ, за указанный период забил 40+ голов и сделал 25+ ассистов, дриблинг, плеймейкинг, ассисты - по всем показателям был одним из лучших в сезоне, но 🤡 после вручения награды будут писать, что это самый незаслуженный ЗМ в истории, а Артемка вместе со своими ботами выведут эти комменты в топы...
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atomio
достаточно было просто наблюдать за кэфами буков, чтобы это давно понять )
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Domian
Первая игра, после вручения 8 ЗМ, будет в Аргентине на Монументаль.
Там Месси и представит видимо награду.
Это будет грандиозно, 100 000 Монументаль сотворит что то феноменальное.
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Игорь Климов
Полностью справедливое решение, лучшие!
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CarpaCruciana
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Главный пенальтист ЧМ получает ЗМ, смех 🤣
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Domian
Ответ VERBLYUD
Человек выиграл ЧМ+стал лучшим игроком турнира, выиграл Чемпионат и Суперкубок с ПСЖ, за указанный период забил 40+ голов и сделал 25+ ассистов, дриблинг, плеймейкинг, ассисты - по всем показателям был одним из лучших в сезоне, но 🤡 после вручения награды будут писать, что это самый незаслуженный ЗМ в истории, а Артемка вместе со своими ботами выведут эти комменты в топы...
Да плевать на этого артемку.
То, что Месси обладатель 8 ЗМ было всему миру ясно 18.12.2022, когда он взял самую главную вершину в истории.
Была попытка притянуть Холанда, но тот провалил решающий отрезок в ЛЧ.
Поэтому ЗМ Лео выиграет видимо с серьезным отрывом.
А артемки пусть радуются голам боснии, это их уровень)
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