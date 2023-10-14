«Эдин со своим кумиром». Миралем Пьянич поблагодарил Криштиану Роналду

Криштиану Роналду позировал рядом с сыном своего бывшего одноклубника по «Ювентусу» Миралема Пьянича перед матчем между Португалией и Боснией и Герцеговиной (16 октября).

Пьянич опубликовал фото Роналду с сыном Эдином в своем аккаунте в социальной сети:

«Эдин со своим кумиром – Криштиану Роналду. Спасибо, брат».

Роналду провел два года вместе с Пьяничем в «Ювентусе». Дуэт хорошо поработал и забил на двоих семь голов.

Суперзвезда «Аль-Насра» готовится к встрече Португалии с Боснией Пьянича, хотя португальцы уже обеспечили себе место на Евро-2024. Роналду оформил дубль в матче со Словакией (3:2) в прошлую пятницу и вывел сборную на чемпионат Европы в Германии. .