«Надеюсь, что сыграю на Евро-2024». Роналду хочет поехать со сборной в Германию, но не гарантирует, что получится 😰
Криштиану Роналду заявил, что планирует сыграть на Евро-2024, который состоится будущим летом в Германии.
Португальский футболист вчера оформил дубль в ворота Словакии в матче отборочного турнира. Португалия гарантировала себе место на турнире.
«Я надеюсь, что попаду на Евро-2024, ведь еще много времени до старта турнира. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я хочу сыграть там.
Я рано уехал из Португалии, но это всегда будет мой дом. Меня поддерживают в Португалии на каждом стадионе», - заявил Криштиану.
Отметим, что Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года.
- 5 ЛЧ в 2 клубах, где во всех 5 ЛЧ лучший игрок и бомбардир турнира - Высшая оценка в футболе.
- Тащерство в 3 сильнейших чемпионатах - вишенка на торте величайшего в истории.
Хасбик после тепличной барсы - худший игрок фермер лиги.
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