«Надеюсь, что сыграю на Евро-2024». Роналду хочет поехать со сборной в Германию, но не гарантирует, что получится 😰

Криштиану Роналду заявил, что планирует сыграть на Евро-2024, который состоится будущим летом в Германии.

Португальский футболист вчера оформил дубль в ворота Словакии в матче отборочного турнира. Португалия гарантировала себе место на турнире.

«Я надеюсь, что попаду на Евро-2024, ведь еще много времени до старта турнира. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я хочу сыграть там.

Я рано уехал из Португалии, но это всегда будет мой дом. Меня поддерживают в Португалии на каждом стадионе», - заявил Криштиану.

Отметим, что Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года.