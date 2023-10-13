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На шаг впереди: 5 рекордов Криштиану Роналду, которые Лионелю Месси практически невозможно побить

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Соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси приковывало внимание более десяти лет. Две суперзвезды сейчас находятся на закате своей карьеры и войдут в историю как величайшие футболисты всех времен.

На пике Роналду и Месси подталкивали друг друга к покорению новых высот, играя за два крупнейших футбольных клуба - «Реал Мадрид» и «Барселону».

Давайте взглянем на пять рекордов Криштиану Роналду, которые Лионелю Месси практически невозможно побить.

Количество международных матчей

Криштиану Роналду в настоящее время является рекордсменом по количеству матчей за сборную. Пятикратный обладатель Золотого мяча 201 раз за свою карьеру выступал за Португалию.

Между тем, Лионель Месси в настоящее время занимает восьмое место в списке, сыграв за Аргентину 177 матчей.

Роналду на пару лет старше Месси и, скорее всего, завершит карьеру раньше аргентинского коллеги. Однако на данный момент кажется, что Месси вряд ли его догонит.

Забить более 50 голов в шести сезонах подряд

Роналду известен как величайший бомбардир. Его умение забивать голы имело решающее значение для успехов «Реала». Легендарный нападающий был чрезвычайно результативен во время своего пребывания в столице Испании.

Криштиану забил более 50 голов во всех соревнованиях в течение пяти сезонов подряд, начиная с сезона 2010/11 по 2015/16. Роналду, вероятно, будет удерживать этот рекорд еще очень долго, поскольку уже слишком поздно, чтобы Месси смог повторить этот феноменальный результат.

Наибольшее количество ассистов в Лиге чемпионов

Роналду часто недооценивают, как плеймейкера. Из-за того, что на последних этапах своей карьеры он превратился в центрального нападающего, его игровые способности часто упускали из виду.

Роналду сделал 42 результативные передачи в Лиге чемпионов. Он является лучшим ассистентом в истории главного турнира Европы. Месси отстает, хотя на его счету 40 передач.

Однако, поскольку оба игрока покинули Европу, эти цифры уже не изменятся.

Голы за сборную

Криштиану Роналду в настоящее время является лучшим международного футбола. Он уже почти полтора десятилетия является основным бомбардиром сборной Португалии.

За свою международную карьеру Криштиану забил 123 гола. Он побил рекорд бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109 очков), когда он забил дубль за Португалию против Ирландии в отборочном матче чемпионата мира по футболу в сентябре 2021 года.

Месси является третьим лучшим бомбардиром международного футбола. Он забил 104 гола в 176 матчах за Аргентину. Поскольку Роналду продолжает оставаться лидером атаки сборной Португалии, несмотря на то, что ему исполнилось 38 лет, он, скорее всего, пополнит свою коллекцию голов. Поэтому, кажется, что для Месси практически невозможно побить рекорд Роналду.

Голы в Лиге чемпионов

Как мы упоминали ранее, ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси уже не сыграют в Лиге чемпионов. Роналду в настоящее время выступает за «Аль-Наср» в Саудовской профессиональной лиге, а Месси представляет «Интер Майами» в МЛС.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Легенда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» забил 140 голов в турнире. Месси занимает второе место со 129 мячами.

18 комментариев

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С дивана виднее
Роналду, конечно, молодец, но не стоит забывать, что вторую половину своей карьеры он играет у вблизи ворот противника, где и голы приходят чаще, и пас практически любой может стать голевым. Для сравнения - условному Хави, чтобы заработать результативный пас, обычно надо было передачей разрезать линию обороны соперника и выводить один на один своего партнёра. Т.е. ожидаемое количество результативных пасов наконечника и полузащитника заведомо неодинаковое. У Месси же, который играет намного глубже португальца, отставание всего 1-2 балла при меньшем количестве матчей. По голам Роналду впереди, но вклад Месси нельзя оценивать только голами: он 67 раз становился игроком матча, Роналду же - только 40 (сыграв больше матчей).
Количество голов за сборную - это тоже всё хорошо, но до первого бойкого индуса, который на Бангладешах и т.п. наколотит голов 150. Хотя Месси здесь, действительно, вряд ли догонит, слишком разные условия: у Аргентинца против команд ниже 100 места рейтинга фифа 7 игр и 12 голов. У Роналду - 32 игры и 31 гол. Т.е. 19 голов разницы за счёт слабейших сборных мира.
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Right Authoritarianism
Ответ Oskar 09
Месси давно уже всем доказал зачем этот бессмысленные разговоры как будто Роналду побьёт другие неменее значимые рекорды Месси успокойтесь уже болелы Криша.
А Месси не доказал значимость грамматики русского языка?
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Роман
Ответ С дивана виднее
Роналду, конечно, молодец, но не стоит забывать, что вторую половину своей карьеры он играет у вблизи ворот противника, где и голы приходят чаще, и пас практически любой может стать голевым. Для сравнения - условному Хави, чтобы заработать результативный пас, обычно надо было передачей разрезать линию обороны соперника и выводить один на один своего партнёра. Т.е. ожидаемое количество результативных пасов наконечника и полузащитника заведомо неодинаковое. У Месси же, который играет намного глубже португальца, отставание всего 1-2 балла при меньшем количестве матчей. По голам Роналду впереди, но вклад Месси нельзя оценивать только голами: он 67 раз становился игроком матча, Роналду же - только 40 (сыграв больше матчей). Количество голов за сборную - это тоже всё хорошо, но до первого бойкого индуса, который на Бангладешах и т.п. наколотит голов 150. Хотя Месси здесь, действительно, вряд ли догонит, слишком разные условия: у Аргентинца против команд ниже 100 места рейтинга фифа 7 игр и 12 голов. У Роналду - 32 игры и 31 гол. Т.е. 19 голов разницы за счёт слабейших сборных мира.
Самые слабые сборные в ЮА.
Даже в ЮАР конкуренции побольше.
И ты забыл главное. У Месси в товарищеских матчах под 50% забитых голов. Убери их, он и в топ-15 не попадет.
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Philipp Panov
Ответ Бьорн Дэли
123 гола забил и из них 0+0 в плей офф главного турнира в истории) Забавно конечно. Но суть в другом: голы, их количество не имеют сейчас никакого значения. Месси ЧЕМПИОН МИРА. Дебаты завершены 18.12.2022. Бонусом 8 ЗМ Месси. Так что ........ Се ля ви.
Яшин её чемпион мира, это делает его менее великим? ЧМ в 21 веке уже не такой важный для величия турнир. ЛЧ заменила ЧМ
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soda overdose
"Криштиану Роналду в настоящее время является лучшим международного футбола." Наверное, имелось ввиду лучшим голеодором? Поправьте!)
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VERBLYUD
Для одного рекорды важнее собственных детей, а второй просто играл в футбол и помогал своим командам, и при этом топовых рекордов у него все равно больше)) Представляю, как полыхает у Криштика)))
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Роман
Автор, достаточно было написать новость "Роналду лучше Месси". Все бы и так поняли.
Кто разбирается в футболе, тот знает о рекордах.
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Бьорн Дэли
Ответ Philipp Panov
Яшин её чемпион мира, это делает его менее великим? ЧМ в 21 веке уже не такой важный для величия турнир. ЛЧ заменила ЧМ
Хватит городить чушь.
Аудитория ЧМ - 5,95 миллиардов
Аудитория ЛЧ - 324 миллиона
ЛЧ по историческому наследию и величию даже не близко к ЧМ.
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