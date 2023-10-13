На шаг впереди: 5 рекордов Криштиану Роналду, которые Лионелю Месси практически невозможно побить

Соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси приковывало внимание более десяти лет. Две суперзвезды сейчас находятся на закате своей карьеры и войдут в историю как величайшие футболисты всех времен.

На пике Роналду и Месси подталкивали друг друга к покорению новых высот, играя за два крупнейших футбольных клуба - «Реал Мадрид» и «Барселону».

Давайте взглянем на пять рекордов Криштиану Роналду, которые Лионелю Месси практически невозможно побить.

Количество международных матчей

Криштиану Роналду в настоящее время является рекордсменом по количеству матчей за сборную. Пятикратный обладатель Золотого мяча 201 раз за свою карьеру выступал за Португалию.

Между тем, Лионель Месси в настоящее время занимает восьмое место в списке, сыграв за Аргентину 177 матчей.

Роналду на пару лет старше Месси и, скорее всего, завершит карьеру раньше аргентинского коллеги. Однако на данный момент кажется, что Месси вряд ли его догонит.

Забить более 50 голов в шести сезонах подряд

Роналду известен как величайший бомбардир. Его умение забивать голы имело решающее значение для успехов «Реала». Легендарный нападающий был чрезвычайно результативен во время своего пребывания в столице Испании.

Криштиану забил более 50 голов во всех соревнованиях в течение пяти сезонов подряд, начиная с сезона 2010/11 по 2015/16. Роналду, вероятно, будет удерживать этот рекорд еще очень долго, поскольку уже слишком поздно, чтобы Месси смог повторить этот феноменальный результат.

Наибольшее количество ассистов в Лиге чемпионов

Роналду часто недооценивают, как плеймейкера. Из-за того, что на последних этапах своей карьеры он превратился в центрального нападающего, его игровые способности часто упускали из виду.

Роналду сделал 42 результативные передачи в Лиге чемпионов. Он является лучшим ассистентом в истории главного турнира Европы. Месси отстает, хотя на его счету 40 передач.

Однако, поскольку оба игрока покинули Европу, эти цифры уже не изменятся.

Голы за сборную

Криштиану Роналду в настоящее время является лучшим международного футбола. Он уже почти полтора десятилетия является основным бомбардиром сборной Португалии.

За свою международную карьеру Криштиану забил 123 гола. Он побил рекорд бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109 очков), когда он забил дубль за Португалию против Ирландии в отборочном матче чемпионата мира по футболу в сентябре 2021 года.

Месси является третьим лучшим бомбардиром международного футбола. Он забил 104 гола в 176 матчах за Аргентину. Поскольку Роналду продолжает оставаться лидером атаки сборной Португалии, несмотря на то, что ему исполнилось 38 лет, он, скорее всего, пополнит свою коллекцию голов. Поэтому, кажется, что для Месси практически невозможно побить рекорд Роналду.

Голы в Лиге чемпионов

Как мы упоминали ранее, ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси уже не сыграют в Лиге чемпионов. Роналду в настоящее время выступает за «Аль-Наср» в Саудовской профессиональной лиге, а Месси представляет «Интер Майами» в МЛС.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Легенда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» забил 140 голов в турнире. Месси занимает второе место со 129 мячами.