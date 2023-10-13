Хорошо идут🔝: тренеры, показавшие лучшие результаты с начала сезона
Работа тренера временами может быть чрезвычайно сложной, поскольку на нем лежит задача сформировать команду и обеспечить лучший результа.
В начале сезона давление на тренеров высоко - если команда показывает результаты ниже ожиданий клуба, с ними расстаются.
Давайте посмотрим на трех тренеров, показавших лучшие результаты со старта сезона.
Карло Анчелотти, «Реал Мадрид»
Анчелотти лучше всего охарактеризовать как тактически проницательного тренера, чья настоящая сила заключается в управлении людьми и способности формировать команду. Карло умеет контролировать своих игроков и добиваться от них максимального результата.
Мадридский «Реал» лидирует в Ла Лиге с 24 очками после девяти игр (8 побед, 1 поражение). Они также выиграли два первых матча группового этапа Лиги чемпионов – против «Наполи» и «Униона Берлина» – и занимают первое место в группе C.
Умение Карло правильно обращаться с топовыми игроками и выдающиеся результаты его команды обеспечили ему место в списке.
Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм»
Премьер-лига считается самым сложным футбольным чемпионатом на планете, новички здесь не получают время на адаптацию. Тем не менее, Эндж Постекоглу смог обеспечить «Тоттенхэму» фантастический старт в сезоне 2023/24.
Из восьми прошедших туров АПЛ «Шпоры» выиграли шесть матчей и сыграли вничью два. С 20 очками клуб лидирует в Премьер-лиге, опережая соседа из северного Лондона – «Арсенал» по разнице мячей. В этом, безусловно, заслуга греческого тренера – новичка АПЛ.
Хаби Алонсо, «Байер»
Всего в 41 год бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо доминирует в одной из самых непростых лиг мира. Леверкузенский «Байер» Алонсо занимает первое место в Бундеслиге с 19 очками в семи матчах. Они потеряли очки только против действующего чемпиона Германии – «Баварии», сыграв вничью 2:2 на «Альянц Арене».
Хотя некоторые могут сказать, что еще слишком рано хвалить Алонсо, его команда демонстрирует признаки того, что их удачный старт - не случайность.
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