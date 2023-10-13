Хорошо идут🔝: тренеры, показавшие лучшие результаты с начала сезона

Работа тренера временами может быть чрезвычайно сложной, поскольку на нем лежит задача сформировать команду и обеспечить лучший результа.

В начале сезона давление на тренеров высоко - если команда показывает результаты ниже ожиданий клуба, с ними расстаются.

Давайте посмотрим на трех тренеров, показавших лучшие результаты со старта сезона.

Карло Анчелотти, «Реал Мадрид»

Анчелотти лучше всего охарактеризовать как тактически проницательного тренера, чья настоящая сила заключается в управлении людьми и способности формировать команду. Карло умеет контролировать своих игроков и добиваться от них максимального результата.

Мадридский «Реал» лидирует в Ла Лиге с 24 очками после девяти игр (8 побед, 1 поражение). Они также выиграли два первых матча группового этапа Лиги чемпионов – против «Наполи» и «Униона Берлина» – и занимают первое место в группе C.

Умение Карло правильно обращаться с топовыми игроками и выдающиеся результаты его команды обеспечили ему место в списке.

Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм»

Премьер-лига считается самым сложным футбольным чемпионатом на планете, новички здесь не получают время на адаптацию. Тем не менее, Эндж Постекоглу смог обеспечить «Тоттенхэму» фантастический старт в сезоне 2023/24.

Из восьми прошедших туров АПЛ «Шпоры» выиграли шесть матчей и сыграли вничью два. С 20 очками клуб лидирует в Премьер-лиге, опережая соседа из северного Лондона – «Арсенал» по разнице мячей. В этом, безусловно, заслуга греческого тренера – новичка АПЛ.

Хаби Алонсо, «Байер»

Всего в 41 год бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо доминирует в одной из самых непростых лиг мира. Леверкузенский «Байер» Алонсо занимает первое место в Бундеслиге с 19 очками в семи матчах. Они потеряли очки только против действующего чемпиона Германии – «Баварии», сыграв вничью 2:2 на «Альянц Арене».

Хотя некоторые могут сказать, что еще слишком рано хвалить Алонсо, его команда демонстрирует признаки того, что их удачный старт - не случайность.