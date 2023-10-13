Фернандо Торрес показал фигуру бодибилдера в рекламе автомобиля🎥

Фернандо Торрес выглядит великолепно – бывший футболист продемонстрировал свои мышцы и фигуру бодибилдера в рекламе автомобиля.

39-летний Торрес повесил бутсы на гвоздь в 2019 году, ранее выступая за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси». Сейчас Фернандо тренирует молодежную команду «Атлетико» U19.

Победитель Лиги Чемпионов, чемпионата Европы и мира принял участие в съемках рекламы корейского автомобиля SsangYong Torres, продемонстрировав свою впечатляющую физическую форму.