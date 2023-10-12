Сборная Европы против сборной Южной Америки: кто победит в матче этих двух сборных?
Собрали 22 лучших игроков с двух континентов.
Три бразильца, четыре аргентинца, включая Месси, ну и куда же без Вальверде?
Атака, состоящая из Мбаппе и Холанда, увидим когда-нибудь такое в «Реале»?
Ваш вердикт - кто победит в этом матче?!
ЮА должны забетонировать центр - это могут сделать играя 3-5-2 например,
Полузащита Каземиро, Вальверде, Де Поль МакАллистер/Кайседо, Энцо Фернандес.
Много ли такая полузащита даст шансов сборной Европы ?
Если к ним добавить трёх центральных Араухо, Ромеро, Милитао/Маркиньос вообще шикарно будет.
Нападение свои моменты создаст Неймар/Месси, Альварес/Габи Жезус