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Сборная Европы против сборной Южной Америки: кто победит в матче этих двух сборных?

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Собрали 22 лучших игроков с двух континентов.

Три бразильца, четыре аргентинца, включая Месси, ну и куда же без Вальверде?

Атака, состоящая из Мбаппе и Холанда, увидим когда-нибудь такое в «Реале»?

Ваш вердикт - кто победит в этом матче?!

19 комментариев

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Максим Максимов
Европа , без вариантов победит
+17
-2
+15
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Zed Antel
В 9 матчах из 10 выиграла бы сборная Европы
+5
-1
+4
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Sergey Kuznetsov
европейских фулбеков точно лучших подобрали?
+3
0
+3
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olimbek
Де Брейне-Родри-Беллингем - мощно!
+1
0
+1
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прощай Роналду
Ответ Максим Максимов
Европа , без вариантов победит
Как и сб Франции? На бумаге однозначно сильнее особенно центр, хотел бы я смотреть такие матчи хотя бы раз в год)))
+1
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Bigbadaboom
Ответ Konstar
Я конечно понимаю, что Неймар уехал доигрывать, но так же и Месси уехал. Имхо он все еще сильнее Вини и Лаутаро
видели против узбеков, сильнее Вини и Лаутаро, а как же.
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Sergey Kuznetsov
Ответ прощай Роналду
Тогда Бузова, она фулвсёисразу)))
ясно, понятно, спасибо
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прощай Роналду
Ответ Sergey Kuznetsov
я о фулбеках спрашиваю, а не о цз и вингере)
Тогда Бузова, она фулвсёисразу)))
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Sergey Kuznetsov
Ответ прощай Роналду
Умтити и Азара не хватает
я о фулбеках спрашиваю, а не о цз и вингере)
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прощай Роналду
Ответ Sergey Kuznetsov
европейских фулбеков точно лучших подобрали?
Умтити и Азара не хватает
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Barcelona 4ever
Ответ Максим Максимов
Европа , без вариантов победит
В данный момент да, но не плохо было бы посмотреть на былые времена, вот там матч был бы огонь
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zamzam
Конечно состав ЮА бредовый без шансов практически с таким играть

ЮА должны забетонировать центр - это могут сделать играя 3-5-2 например,

Полузащита Каземиро, Вальверде, Де Поль МакАллистер/Кайседо, Энцо Фернандес.

Много ли такая полузащита даст шансов сборной Европы ?

Если к ним добавить трёх центральных Араухо, Ромеро, Милитао/Маркиньос вообще шикарно будет.

Нападение свои моменты создаст Неймар/Месси, Альварес/Габи Жезус
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Мурад Гамзаев
Разгромная победа Европы. Родри выжгет центр и даст контроль, КДБ продвигает на нападов, каждый из который может завершить все сам + беллингем подтягивается к тройке. У этой сборной больше баланса и мысли.
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Konstar
Я конечно понимаю, что Неймар уехал доигрывать, но так же и Месси уехал. Имхо он все еще сильнее Вини и Лаутаро
+1
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Шукрулло Исоходжаев
БРАЗИЛИЯ С АЛЛИСОНОМ БЕССПОРНО ФАВОРИТ
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Илич Халили
Европа сильнее.
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Алексей Torres
Тео Эрнандес здесь , что делает?
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