Сборная Европы против сборной Южной Америки: кто победит в матче этих двух сборных?

Собрали 22 лучших игроков с двух континентов.

Три бразильца, четыре аргентинца, включая Месси, ну и куда же без Вальверде?

Атака, состоящая из Мбаппе и Холанда, увидим когда-нибудь такое в «Реале»?

Ваш вердикт - кто победит в этом матче?!