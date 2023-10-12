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Роналду лучше не приезжать в Иран: португальцу грозит 99 ударов плетью за поцелуй женщины с ограниченными возможностями😱😱😱

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Вот такие новости из Ирана.

Португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде получения 99 ударов плетью. Наказание будет исполнено в том случае, если форвард вновь посетит Иран. Об этом сообщает Index HR.

По информации источника, причиной такого сурового наказания стало поведение португальца — Роналду обнял и поцеловал иранскую художницу после гостевого матча азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом» (встреча прошла 19 сентября).

Стоит отметить, что Фатима - женщина с ограниченными возможностями, а также большая поклонница португальского футболиста, потому встреча многое значила для нее.

Тем не менее заочно было принято решение, что португалец должен быть оштрафован на 99 ударов плетью, если он когда-нибудь снова вернётся в Иран.

8 комментариев

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Владлен
Больше, чем сам себя - его никто не отдубасит. Проверено временем.
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Тюменский медвежонок
да да да, его еще месяц назад казнить в статьях обещали после того как он перекрестился на поле в матче в Саудовской Аравии, теперь вот плетью бить будут, верим
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ТвояМамка
заочно было принято решение
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Кем принято? Автором канала? Где пруфы, Билли?
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Руслан Арапханов
Ответ Alex Torres
Дибильные законы
Просто необходимо было предупредить Роналду о них.
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