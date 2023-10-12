Роналду лучше не приезжать в Иран: португальцу грозит 99 ударов плетью за поцелуй женщины с ограниченными возможностями😱😱😱

Вот такие новости из Ирана.

Португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде получения 99 ударов плетью. Наказание будет исполнено в том случае, если форвард вновь посетит Иран. Об этом сообщает Index HR.

По информации источника, причиной такого сурового наказания стало поведение португальца — Роналду обнял и поцеловал иранскую художницу после гостевого матча азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом» (встреча прошла 19 сентября).

Стоит отметить, что Фатима - женщина с ограниченными возможностями, а также большая поклонница португальского футболиста, потому встреча многое значила для нее.

Тем не менее заочно было принято решение, что португалец должен быть оштрафован на 99 ударов плетью, если он когда-нибудь снова вернётся в Иран.