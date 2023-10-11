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Очередная безумная теория болельщиков. Всего из-за одной детали фанаты решили, что Месси возьмет «Золотой мяч»

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К нам неумолимо приближается 30 октября, когда в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Ключевыми претендентами на главную индивидуальную награду в футболе являются Месси, Холанд и Мбаппе. В сентябрьском рейтинге сайта Goal.com Лионель был назван главным фаворитом на победу.

А будущий обладатель «Золотого мяча» уже известен. На награду была нанесена гравировка с именем победителя. Сами того не подозревая, организаторы премии открыли врата в преисподнюю, опубликовав видео.

Поклонники Месси, увидев ролик с нанесением на награду гравировки, подключили воображение и придумали безумную теорию. Теперь они убеждены, что именно их кумиру достанется «Золотой мяч». Такой вывод фанаты сделали, опираясь на любопытное совпадение.

Подпись к ролику, опубликованному официальным аккаунтом премии, гласит: «Работа в процессе».

В тот же день Месси поделился видео с тренировки. Лео сейчас травмирован и активно работает над возвращением в строй. Как думаете, какую подпись к публикации выбрал Лео? Верно! Он тоже написал «работа в процессе».

Такое совпадение свело болельщиков с ума. Они делятся своими соображениями в соцсетях:

💭 «Месси даже не намекает, а открыто говорит, что он заберет «Золотой мяч» в этом году».

💭 «Я вообще не верю в такие совпадения. Лео точно знает, что получит награду».

💭 «Сделаем вид, что мы ничего не заметили! Притворимся удивленными, когда Месси получит награду».

Разумеется, это не более чем фанатская теория. Но если говорить здраво, у аргентинца действительно большие шансы на победу. Например, ресурс Sports Brief, как и многие другие источники, в рейтинге претендентов на «ЗМ» от 10 октября поставил Лионеля на первое место.

Как думаете, кто станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году? Может, теория фанатов пришлась вам по душе?

5 комментариев

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Funny lepka
Ну это на уровне теорий РНТВ почти
+3
0
+3
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Barry_Cadny
Не читал, но кто-то сомневается, что ЗМ дадут Месси?
+3
0
+3
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Александр Р
Да даже на фотке хорошо видна буква «М». В слове Холланд ее нет, ну и мы знаем что это точно не Mbappe ))
0
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Iamliam
Так он разве сам ведет соцсети? А work in progress популярное устойчивое выражение)
Гораздо 100пудовее тот факт, что скрине с мячом видно ME))
0
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Муслим адам
Холанд кроме ассистов во всём лучше месси
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