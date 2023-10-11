Очередная безумная теория болельщиков. Всего из-за одной детали фанаты решили, что Месси возьмет «Золотой мяч»

К нам неумолимо приближается 30 октября, когда в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Ключевыми претендентами на главную индивидуальную награду в футболе являются Месси, Холанд и Мбаппе. В сентябрьском рейтинге сайта Goal.com Лионель был назван главным фаворитом на победу.

А будущий обладатель «Золотого мяча» уже известен. На награду была нанесена гравировка с именем победителя. Сами того не подозревая, организаторы премии открыли врата в преисподнюю, опубликовав видео.

Поклонники Месси, увидев ролик с нанесением на награду гравировки, подключили воображение и придумали безумную теорию. Теперь они убеждены, что именно их кумиру достанется «Золотой мяч». Такой вывод фанаты сделали, опираясь на любопытное совпадение.

Подпись к ролику, опубликованному официальным аккаунтом премии, гласит: «Работа в процессе».

В тот же день Месси поделился видео с тренировки. Лео сейчас травмирован и активно работает над возвращением в строй. Как думаете, какую подпись к публикации выбрал Лео? Верно! Он тоже написал «работа в процессе».

Такое совпадение свело болельщиков с ума. Они делятся своими соображениями в соцсетях:

💭 «Месси даже не намекает, а открыто говорит, что он заберет «Золотой мяч» в этом году».

💭 «Я вообще не верю в такие совпадения. Лео точно знает, что получит награду».

💭 «Сделаем вид, что мы ничего не заметили! Притворимся удивленными, когда Месси получит награду».

Разумеется, это не более чем фанатская теория. Но если говорить здраво, у аргентинца действительно большие шансы на победу. Например, ресурс Sports Brief, как и многие другие источники, в рейтинге претендентов на «ЗМ» от 10 октября поставил Лионеля на первое место.

Как думаете, кто станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году? Может, теория фанатов пришлась вам по душе?