Роналду грозит 99 ударов плетью. За что?

Три недели назад «Аль-Наср» прилетел в Иран, чтобы сыграть в азиатской Лиге чемпионов. Криштиану, как почетный гость, пришел на встречу с местной художницей с ограниченными возможностями Фатимой.

Она нарисовала два портрета португальца, а тот, вероятно, в знак благодарности обнял ее и поцеловал. По иранским законам, которых Криштиану, скорее всего, не знал, это запрещено.

IndexHR сообщает, что теперь Кришу грозит 99 ударов плетью, если он снова посетит Иран.