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Роналду грозит 99 ударов плетью. За что?

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Три недели назад «Аль-Наср» прилетел в Иран, чтобы сыграть в азиатской Лиге чемпионов. Криштиану, как почетный гость, пришел на встречу с местной художницей с ограниченными возможностями Фатимой.

Она нарисовала два портрета португальца, а тот, вероятно, в знак благодарности обнял ее и поцеловал. По иранским законам, которых Криштиану, скорее всего, не знал, это запрещено.

IndexHR сообщает, что теперь Кришу грозит 99 ударов плетью, если он снова посетит Иран.

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3 комментария

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Мурад Гамзаев
Ага, грозит. Ему после переезда в СА, что только не грозило, и департация и всякое другое. Притянутая за уши желтуха
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Politruk
Какой кошмар!
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Владлен
Больше всего плетью он бьёт сам себя. 22-й год - это была вершина мазохизма.
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