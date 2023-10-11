Криштиану Роналду покоряет баскетбол, находясь в расположении сборной Португалии🎥

Криштиану Роналду по праву считается одним из величайших футболистов в истории, а теперь португалец доказал, что у него есть талант и в других видах спорта.

38-летний Роналду в настоящее время находится в расположении сборной Португалии в преддверии предстоящих отборочных матчей Евро-2024 против Словакии и Боснии и Герцеговины.

Сборная Португалии выделила время в предматчевой подготовке, чтобы поиграть в баскетбол.

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором Роналду попадает в кольцо с дальней дистанции, чем производит впечатление на своих поклонников.