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Криштиану Роналду покоряет баскетбол, находясь в расположении сборной Португалии🎥

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду по праву считается одним из величайших футболистов в истории, а теперь португалец доказал, что у него есть талант и в других видах спорта.

38-летний Роналду в настоящее время находится в расположении сборной Португалии в преддверии предстоящих отборочных матчей Евро-2024 против Словакии и Боснии и Герцеговины.

Сборная Португалии выделила время в предматчевой подготовке, чтобы поиграть в баскетбол.

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором Роналду попадает в кольцо с дальней дистанции, чем производит впечатление на своих поклонников.

2 комментария

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Скаут Селуса
А верблюдиную лигу уже покорил? В ннба он собрался...
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