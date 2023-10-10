«Слава богу»: президент «Наполи» жестоко троллит Луиса Энрике на фоне неудачного старта «ПСЖ»
«Я позвонил Луису Энрике [чтобы предложить ему должность тренера], и, слава Богу, он перешел в «ПСЖ», — рассказал СМИ президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
«Посмотрите, каких результатов он достигает», — добавил 74-летний мужчина.
Его слова не совсем имеют смысла, поскольку «Наполи» в настоящее время занимает 5-е место в Серии А, отставая от лидера на 7 очков после великолепной кампании под руководством предыдущего тренера.
Команда Луиса Энрике поднялась на 3-е место в Лиге 1, отставая от "Монако" всего на 2 очка. Однако они выиграли только 4 из своих первых 8 игр в лиге.
Возможно, Де Лаурентис был не слишком доволен тем, как парижане сыграли против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. Команда Луиса Энрике была полностью переиграна: «сороки» разгромили их со счетом 4:1.
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