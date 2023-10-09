Они не останавливаются. Саудовцы планируют арендовать Месси на зиму, чтобы возродить соперничество с Роналду

Пользуются ситуацией.

Саудовская Аравия готовит предложение об аренде Лионеля Месси, чтобы возобновить его историческое соперничество с Криштиану Роналду.

Месси красиво ворвался в «Интер Майами»: он забил 11 голов в своих первых 11 матчах и помог команде Бэкхема завоевать первый трофей в истории клуба. Но недавно аргентинец получил мышечную травму и, пока он оставался вдали от поля, команда упустила место в плей-офф МЛС, поэтому у Лео не будет практики в клубе до февраля.

Из-за сложившейся ситуации Саудовская Аравия решила предпринять новую попытку подписать победителя чемпионата мира. На Ближнем Востоке изучают возможность арендовать игрока на ближайшие месяцы, сообщает репортер Sky Sports Руди Галетти.

«Федерация футбола Саудовской Аравии и Фонд государственных инвестиций изучают возможность подписать Месси в СА на правах аренды на период между концом МЛС 2023 и началом следующего сезона.

Внутренние оценки все еще проводятся, но в ближайшее время ожидаются изменения».

Если Лео перейдет в саудовскую лигу, то он сможет вновь сыграть сыграть против Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за «Аль-Наср».

Теоретически, аренда имеет смысл, учитывая, что у Месси впереди почти пять месяцев отпуска. Однако, как сообщал Фернандо Поло, в «Интер Майами» не думают об аренде, потому что Лео предстоит сыграть еще четыре матча в сборной, а клуб ведет переговоры об организации товарищеских встреч.

Этим летом «Аль-Хилаль» пыталась заманить аргентинца ошеломляющим контрактом на €400 миллионов в год, но у футболиста были другие планы.

Саудовцы не намерены отступать.