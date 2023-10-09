Британская футболистка сменила клуб после скандала с шампанским и завела аккаунт на OnlyFans
Гламурная футболистка Мэделен Райт завела аккаунт на OnlyFans и поделилась пикантными снимками.
У футболистки 326 000 подписчиков в Инстаграм, и она регулярно делится с ними гламурными снимками, но теперь спортсменка вышла на новый уровень.
Райт вернулся в футбол в прошлом месяце, подписав контракт с женским клубом «Лейтон Ориент».
Бывшая звезда «Чарльтона» забила гол и помогла новой команде обыграть «Чешант» со счетом 4–2 в Кубке Англии.
Напомним, что футболистку выгнали из «Чарльтона» за видео, на котором она пьет шампанское и вдыхает веселящий газ.
Сообщается, что Райт заработала около 500 000 фунтов с момента создания аккаунта на OnlyFans.
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