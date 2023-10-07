🎥 Майка без майки. Анри был против, но Ричардс все равно показал зрителям свой пресс в прямом эфире CBS Sports

Великолепный квартет ведущих CBS Sports Golazo собрался в студии не в полном составе: на съемки не смог приехать Майка Ричардс.

Но экс-футболист «Ман Сити» все же вышел в прямой эфир передачи, сам того не подозревая. Анри набрал Майку по видеосвязи. Ричардс к этому звонку был совершенно не готов! Он, видимо, только вышел из душа и был в одном полотенце.

Когда Тьерри сообщил Майке, что он находится в прямом эфире, из телефона француза послышалось: «А? Что!?»

Такой расклад воодушевил Джейми Каррагера. Он тут же начал уговаривать Анри показать зрителям экран смартфона, на котором красовался оголенный Ричардс. Тьерри героически сопротивлялся напору Джейми. «Мы видели его задницу», – уточнил экс-игрок «Ливерпуля».

Анри дождался, пока Майка оденется, и наконец показал зрителям картинку видеозвонка. Ричардс, успевший дополнить образ с полотенцем белой майкой, начал было говорить, но внезапно решил покрасоваться своей физической формой.

Майка сорвал с себя майку и продолжил: «Да на самом деле я просто хотел сказать, мне очень жаль [что не смог приехать на съемки]».

Монолог легенды «горожан» заглушил громкий смех ведущих CBS. Когда эксперты немного успокоились, зрители смогли расслышать слова Ричардса: «Я буду работать над собой. Буду работать для этой команды. Так что когда я вернусь, я буду более великим, буду лучше, чем когда-либо. Ciao a tutti!»

«Ты там на гулянку собираешься?» – спросил Каррагер, вызвав смех у коллег.

Слова Джейми натолкнули Кейт Абдо на определенные мысли: «Да он уже пил. Майка, ты пил?»

«Нет! – ответил Ричардс. – Это просто я!»

«А мы надеялись, что ты пил [и поэтому так себя ведешь]», – сказал Анри.

«Нет, нет, нет! Не пил, не пил, не пил», – возразил Майка.

Тогда Тьерри решил закончить диалог. «Увидимся», – сказал он и сбросил вызов.

А теперь посмотрите, как это было:

С каждым прямым эфиром Майка повышает уровень безумия. Пусть продолжает!