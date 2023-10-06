Уникальные кадры тренировок с участием Лео Месси: кто после этого самый техничный футболист мира?

Настоящая магия.

Тем временем, Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС.

Североамериканская лига объявила имена 30 номинантов на приз самому ценному футболисту регулярного сезона-2023.

Отметим, что Месси и Серджи Бускетс, также ставший номинантом, перешли в «Интер Майами» этим летом. Аргентинец провел в лиге 4 матча (2 из них – неполные) из 31, на счету испанца 8 игр (7 – в старте) в МЛС.

Каждый клуб самостоятельно определяет игроков, которых выдвигает на приз самому ценному игроку сезона. Претендовать на награду могут максимум два игрока из одной команды.

Победитель будет определен по итогу голосования действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров и генеральных менеджеров клубов, а также представителей СМИ.

Голосование начнется 10 октября и завершится 23-го.