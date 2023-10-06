Гаспачо
Блог

Уникальные кадры тренировок с участием Лео Месси: кто после этого самый техничный футболист мира?

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Настоящая магия.

Тем временем, Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС.

Североамериканская лига объявила имена 30 номинантов на приз самому ценному футболисту регулярного сезона-2023.

Отметим, что Месси и Серджи Бускетс, также ставший номинантом, перешли в «Интер Майами» этим летом. Аргентинец провел в лиге 4 матча (2 из них – неполные) из 31, на счету испанца 8 игр (7 – в старте) в МЛС.

Каждый клуб самостоятельно определяет игроков, которых выдвигает на приз самому ценному игроку сезона. Претендовать на награду могут максимум два игрока из одной команды.

Победитель будет определен по итогу голосования действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров и генеральных менеджеров клубов, а также представителей СМИ.

Голосование начнется 10 октября и завершится 23-го.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Демидов
Вау, он умеет чеканить! Наверное, тысячу раз точно начеканит - Мостовой одобряет.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timati Beweers
Месси умеет много чего, просто не делает. Головой он круто владеет, и правой и левой. Но лучший в этом деле Mr Ronaldinho
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lexx2
Разве не все футболисты умеют чеканить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Месси - самый эффективный бомбардир в мире и лучший плеймейкер за все времена. Самый титулованный и индивидуально самый сильный футболист в мире. Это не новость.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
crazy_elky
После просмотра самый техничный - Роналдиньо конечно же, там видосы покруче всегда были )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
moldfan
На самом деле, не так чтобы о какой-то особой технике этот видос говорил. Если говорить о разминке, самое впечатляющее видео для меня, это видео разминки Марадоны , под Live is Live. В 1989. Вот если кому-то нужно представление, на сколько этот чувак чувствовал мяч и уровень его контроля. Рекомендую.

Причем наверняка полно фристайлеров, которые могут такие же приемы делать. Но уровень легкости... с которой он это делает... завораживает. В развалочку пританцовывая c развязанными шнурками. Сразу становится понятно, что Марадона не просто быстрый и резкий парень с низким центром тяжести.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quasififa
Помню было видео, когда рядышком стояли Месси с Неймаром и каждый чеканил свой мяч. Так вот, Месси с места вообще не сходил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий