Это была яркая еврокубковая неделя: собрали лучшие мемы, которые завирусились в соцсетях🔥🔥🔥
Поводов было предостаточно.
Конечно же, главный
антигерой - «МЮ»
Родителям юных фанатов «МЮ» было непросто.
Впрочем, «ПСЖ» тоже досталось🔞
Лига Европы - явно не то, ради чего в Париже оставался Мбаппе.
А вот «Ньюкасл» в полном порядке
А вот как запомнился матч с «Барселоной» фанатам «Порту»
БОНУС. Кто понял, тот понял
- Сын, почему у тебя глаза красные?
- Я просто...наркоман пап.
- Не лги отцу, ты же фанат Тен Хага😁