Это была яркая еврокубковая неделя: собрали лучшие мемы, которые завирусились в соцсетях🔥🔥🔥

Поводов было предостаточно.

Конечно же, главный анти герой - «МЮ»

Родителям юных фанатов «МЮ» было непросто.

Впрочем, «ПСЖ» тоже досталось🔞

Лига Европы - явно не то, ради чего в Париже оставался Мбаппе.

А вот «Ньюкасл» в полном порядке

А вот как запомнился матч с «Барселоной» фанатам «Порту»

БОНУС. Кто понял, тот понял