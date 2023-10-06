Гаспачо
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Это была яркая еврокубковая неделя: собрали лучшие мемы, которые завирусились в соцсетях🔥🔥🔥

ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Поводов было предостаточно.

Конечно же, главный антигерой - «МЮ»

Родителям юных фанатов «МЮ» было непросто.

Впрочем, «ПСЖ» тоже досталось🔞

Лига Европы - явно не то, ради чего в Париже оставался Мбаппе.

А вот «Ньюкасл» в полном порядке

А вот как запомнился матч с «Барселоной» фанатам «Порту»

БОНУС. Кто понял, тот понял

6 комментариев

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Ложный Латераль
На TrollFootball как всегда лучшее:

- Сын, почему у тебя глаза красные?
- Я просто...наркоман пап.
- Не лги отцу, ты же фанат Тен Хага😁
+12
-2
+10
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Ложный Латераль
Ответ Заяцволк
Последнее непонятно. Типа раньше Бавария жарила МЮ, а теперь Галатасарай жарит ? Тогда не Баварии значок должен быть, а Ливерпуля
Первый тур МЮ тусовались с Баварией, потом Галатасарай увёл МЮ у Баварии, как это сделал Икарди с Вандой
+7
-2
+5
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Заяцволк
Последнее непонятно. Типа раньше Бавария жарила МЮ, а теперь Галатасарай жарит ? Тогда не Баварии значок должен быть, а Ливерпуля
+1
-1
0
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Mustang Shelby
прикольнее ролик это как закрыли псх
0
0
0
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Real_v_dushe
Слабо, будем откровенны
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0
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Заяцволк
Ответ Ложный Латераль
Первый тур МЮ тусовались с Баварией, потом Галатасарай увёл МЮ у Баварии, как это сделал Икарди с Вандой
А, блин, я тупанул, реально забыл, что в 1 туре Бавария раздраконила МЮ )) Тогда всё ок )
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-2
0
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