У Месси спросили, как стать таким же успешным, как он - аргентинец дал действительно хороший совет

Работать и еще раз работать.

Чемпион мира Лео Месси ответил на вопрос, заданный юной болельщицей на недавнем мероприятии Hard Rock Cafe.

🗣️ Какой совет вы бы дали детям, которые хотят стать такими, как вы?

«Ну, на самом деле мне сложно давать советы, но единственное, что я могу сказать — это наслаждаться тем, что любишь, мечтать и бороться за свою мечту.

В конце концов, я думаю, что это самое главное: помимо попыток достичь того, чего человек хочет, и трудом, усилиями и жертвами в конце концов придет награда.

Иногда путь труден, но мы никогда не должны отказываться от попыток и борьбы за наши мечты. Это то, чем я занимался на протяжении всей своей карьеры, и, слава Богу, думаю, я добился всего».