Гаспачо
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Красивая фантазия о Криштиану Роналду на ЧМ-2030, который пройдет в в Португалии🔥🔥🔥

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А ведь все весьма реально.

В 2030 году Криштиану Роналду будет 45 лет, игровую карьеру он уже с высочайшей долей вероятности закончит. Контракт Роберто Мартинеса рассчитан только до 2026 года - даже если Роналду сыграет через 3 года на ЧМ, это явно будет последний турнир в карьере португальца.

А вот сыну Роналду, который уже сейчас по многим показателям превосходит в своем возрасте отца, в 2030 году будет 20 лет - если карьера Криштианинью будет развиваться на высоком уровне, он будет в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду - главный тренер сборной Португалии, в которой играет его сын, красиво же? Португальские СМИ уже подбирают заголовки для первых полос газет.

3 комментария

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Роман
Ожидание - тренер.
Реальность - в старте.
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Antivse-2
ну дай бог! дай бог увидеть такое вживую!
устами Гаспачо, да мед пить!
неистово плюсую!
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Yen Bedder
Играющий тренер
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