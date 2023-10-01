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Месси только перешел в МЛС, а про его трансфер уже сняли сериал! В сети появился первый трейлер 👀

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Самый громкий трансфер в истории МЛС.

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» меньше трех месяцев назад — американский клуб объявил о трансфере победителя чемпионата мира в середине июля. Но Apple TV+ уже успел сделать сериал о, возможно, самом громком трансфере этого лета.

Во вторник в сети появился первый трейлер документалки под названием «Месси встречает Америку», которая будет состоять из шести эпизодов, и это зрелище обещает быть эпичным. В сериале будет показано все, что происходило в период, когда Лео, покинувший «ПСЖ» свободным агентом, решил переехать в чемпионат США и начал свою карьеру в новом для себя чемпионате.

 

В трейлере показаны небольшие отрывки интервью совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма и, собственно, главного героя всей документалки.

Кстати, известно, что Apple, обладающий эксклюзивными правами на трансляции матчей МЛС, сыграл большую роль в трансфере Месси. Корпорация будет выплачивать семикратному обладателю «Золотого мяча» процент доходов от продаж сезонной подписки на Apple MLS. И это сотрудничество оказалось максимально выгодным для обеих сторон.

Мировая премьера первых трех эпизодов «Месси встречает Америку» состоится 11 октября, а вторая часть выйдет «позднее в этом сезоне», как написано на сайте Apple TV+.

3 комментария

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Du Du
Америкосы - гении маркетинга. В этом у них действительно стоит поучится.
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AchilleZm
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Смотришь, какие деньги Месси приносит МЛС и Интер Майами в частности и задумываешься, что у Лапорты какие-то личные счеты с Месси есть.
+3
-2
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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