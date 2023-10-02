«Тем временем Лео держит дистанцию с моделями». Фанаты не оценили реакцию жены Месси на появление Бекхэма

Жена Лео Месси Антонелла Роккуццо присутствовала на одном из недавних матчей «Интер Майами». За несколько минут до начала игры она общалась с женами Серджи Бускетса и Жорди Альбы, и в этот момент к ним подошел поздороваться Дэвид Бекхэм.

Болельщики не могли не заметить реакцию Антонеллы на Бекхэма.

Одни фанаты считают, что она была искренне рада видеть друга семьи, а другие интерпретировали это неуважительно по отношению к поведению Месси.

💭 «Мы поняли тебя, Антонела, это Дэвид Бекхэм».

💭 «Кто бы так не отреагировал?»

💭 «Тем временем Лео держит дистанцию с моделями...» 💭 «Месси даже не прикасается к другим».

Действительно, Лео почти никогда не прикасался к женщинам, кроме своей жены – даже для фото.

Помните этот снимок?

Или вот это?

Главный герой верности.