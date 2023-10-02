Гаспачо
Блог

«Тем временем Лео держит дистанцию с моделями». Фанаты не оценили реакцию жены Месси на появление Бекхэма

Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Антонелла Рокуццо
МЛС МЛС
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Жена Лео Месси Антонелла Роккуццо присутствовала на одном из недавних матчей «Интер Майами». За несколько минут до начала игры она общалась с женами Серджи Бускетса и Жорди Альбы, и в этот момент к ним подошел поздороваться Дэвид Бекхэм.

Болельщики не могли не заметить реакцию Антонеллы на Бекхэма.

Одни фанаты считают, что она была искренне рада видеть друга семьи, а другие интерпретировали это неуважительно по отношению к поведению Месси.

💭 «Мы поняли тебя, Антонела, это Дэвид Бекхэм».

💭 «Кто бы так не отреагировал?»

💭 «Тем временем Лео держит дистанцию с моделями...» 💭 «Месси даже не прикасается к другим».

Действительно, Лео почти никогда не прикасался к женщинам, кроме своей жены – даже для фото.

Помните этот снимок?

Или вот это?

Главный герой верности.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Colin Corr
Новости, которые мы заслужили 😄
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vk5w6rqvxx
Дайте ему 11й зм за это
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Зачем это новость????
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlyushavin
Ох, сюжет фильма "Идиократия" все ближе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AchilleZm
Как и Кеану Ривз, их с Месси понять можно с этими бесконечными судами за домогательства звёзд, вот цитата: "Почему Киану Ривз никогда не обнимает женщин? - Осторожность актера связана с новой этикой и Киану попросту избегает ситуаций, в которых его могут обвинить в сексуальных домогательствах."
Наверное женщин сложнее подтянуть за домогательства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий