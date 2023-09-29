😔 Неймар продолжает страдать в «Аль-Хилале». Бразилец до сих пор не может забить. Ему даже дали пробить пенальти!

Неймар продолжает откладывать дебютный мяч за «Аль-Хилаль».

Бразилец имел отличную возможность забить первый гол в матче с «Аль-Шабабом», но его подвело хладнокровие.

Неймару необходим этот гол еще и из-за скандала, который разгорелся на фоне его конфликта с главным тренером.

«Аль-Хилаль» получил право на пенальти незадолго до перерыва, а бразилец решил взять ответственность на себя, несмотря на то, что эта роль принадлежит легенде клуба Салему Аль-Досари.

Лучше бы он этого не делал.

Яссин Буну взял!