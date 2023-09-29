😔 Неймар продолжает страдать в «Аль-Хилале». Бразилец до сих пор не может забить. Ему даже дали пробить пенальти!
Неймар продолжает откладывать дебютный мяч за «Аль-Хилаль».
Бразилец имел отличную возможность забить первый гол в матче с «Аль-Шабабом», но его подвело хладнокровие.
Неймару необходим этот гол еще и из-за скандала, который разгорелся на фоне его конфликта с главным тренером.
«Аль-Хилаль» получил право на пенальти незадолго до перерыва, а бразилец решил взять ответственность на себя, несмотря на то, что эта роль принадлежит легенде клуба Салему Аль-Досари.
Лучше бы он этого не делал.
Яссин Буну взял!
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