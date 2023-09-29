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«Надеюсь, правосудие сделает свою работу». Карло Анчелотти высказался о ситуации с «Барселоной» по делу Негрейры

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Карло Анчелотти отреагировал на новости, связанные с расследованием вокруг «Барселоны» по делу Негрейры.

«Я беспокоюсь об этом, как и весь футбольный мир.

Я живу футболом уже 40 лет, и когда случается такая проблема, мы все беспокоимся. Надеюсь, правосудие сделает свою работу и найдет решение», - добавил главный тренер «Реала».

Ancelotti vuelve a dejar dardo al Barça por caso Negreira | TUDN La Liga | TUDN

Напомним, что выплаты «Барселоны» в адрес Негрейры будут квалифицироваться, как взятка.

Каталонскому клубу грозит исключение из Лиги чемпионов. Расследование продолжается.

2 комментария

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Timati Beweers
Хаха, никто никогда даже не подозревал, а как появился повод, все стали плясать под эту дудку. У людей чести нет напрочь.

Кому кому, но не мадридцам выделываться по поводу судейства. Чужие ошибки считают беспределом, а свои - изюминкой🥱
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