«Надеюсь, правосудие сделает свою работу». Карло Анчелотти высказался о ситуации с «Барселоной» по делу Негрейры
Карло Анчелотти отреагировал на новости, связанные с расследованием вокруг «Барселоны» по делу Негрейры.
«Я беспокоюсь об этом, как и весь футбольный мир.
Я живу футболом уже 40 лет, и когда случается такая проблема, мы все беспокоимся. Надеюсь, правосудие сделает свою работу и найдет решение», - добавил главный тренер «Реала».
Напомним, что выплаты «Барселоны» в адрес Негрейры будут квалифицироваться, как взятка.
Каталонскому клубу грозит исключение из Лиги чемпионов. Расследование продолжается.
Кому кому, но не мадридцам выделываться по поводу судейства. Чужие ошибки считают беспределом, а свои - изюминкой🥱