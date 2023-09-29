«Надеюсь, правосудие сделает свою работу». Карло Анчелотти высказался о ситуации с «Барселоной» по делу Негрейры

Карло Анчелотти отреагировал на новости, связанные с расследованием вокруг «Барселоны» по делу Негрейры.

«Я беспокоюсь об этом, как и весь футбольный мир.

Я живу футболом уже 40 лет, и когда случается такая проблема, мы все беспокоимся. Надеюсь, правосудие сделает свою работу и найдет решение», - добавил главный тренер «Реала».

Напомним, что выплаты «Барселоны» в адрес Негрейры будут квалифицироваться, как взятка.

Каталонскому клубу грозит исключение из Лиги чемпионов. Расследование продолжается.