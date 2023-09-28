Очередной шедевр из Мексики: вратарь забил гол из собственной штрафной 😱😱😱

Поставленный удар у парня.

Liga de Expansión MX, также известная как Liga de Desarrollo, — это мексиканская футбольная лига, основанная в 2020 году в рамках «Проекта стабилизации» Мексиканской федерации футбола, основной целью которого является спасение финансово неблагополучных команд от исчезновения. Играют там, как мы уже рассказывали, герои без плащей.

В матче между «Морелией» и «Селаей» голкипер гостей Сантьяго Рамирес умудрился ударом из собственной штрафной в уже добавленное ко второму тайму время забить в пустые ворота «Селаи».