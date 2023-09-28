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Очередной шедевр из Мексики: вратарь забил гол из собственной штрафной 😱😱😱

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Поставленный удар у парня.

Celaya y su bochornosa actuación contra Morelia: "estoy harto de lidiar con los argentinos en México"

Liga de Expansión MX, также известная как Liga de Desarrollo, — это мексиканская футбольная лига, основанная в 2020 году в рамках «Проекта стабилизации» Мексиканской федерации футбола, основной целью которого является спасение финансово неблагополучных команд от исчезновения. Играют там, как мы уже рассказывали, герои без плащей.

В матче между «Морелией» и «Селаей» голкипер гостей Сантьяго Рамирес умудрился ударом из собственной штрафной в уже добавленное ко второму тайму время забить в пустые ворота «Селаи».

1 комментарий

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Michael Boldyrev
Думал, что что-то типа Беговича будет, а тут реально топ!
Уверен, что скауты НФЛ уже взяли его на заметку)
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