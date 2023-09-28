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«Криштианинью - наследник Криштиану. В этом возрасте его отец так не играл». У Роналду растет достойная смена - его сын

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Роналду-младший уже очень хорош.

Слова из заголовка принадлежать Долореш Авейру, маме Роналду, она сказал это в интервью журналу Nova Gente.

Криштиану Роналду-младшего так многие воспринимают – внешне он напоминает отца, играет на схожей позиции и тоже стремится к большой карьере.

«Я всегда мечтал о сыне, который станет моим наследником, – сказал Криштиану в документалке Father-Son Time: Ronaldo. – Я хотел стать отцом в молодости – так и получилось. Мне было 25 лет, когда родился Криштианинью. Я очень хотел проследить весь его путь – становление и развитие как человека, как мужчины.

Конечно, Криштиану очень повлиял на меня. Я научился спокойствию, стал осторожнее. Я долго учился быть отцом.

Мой сын своими глазами увидит славу своего отца. Это уникально. Он уже гордится мной и хвастается моими трофеями. Это делает меня еще более счастливым».

В начале 2023-го Роналду уехал в Саудовскую Аравию и, конечно, взял с собой Криштианинью, который активно тренируется в новом клубе отца и демонстрирует очень серьезный уровень.

1 комментарий

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MustangGT
Сколько ему сейчас, 13? Прикольно было бы посмотреть его в одной команде с отцом! Если Криш останется еще года 3-4 в НАСРЕ, вполне возможно.
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