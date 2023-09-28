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«Интер Майами» проиграл финал Кубка без Лео на поле, но Месси был на трибунах – в компании Зинедина Зидана

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Дэвид Бекхэм тоже был на стадионе.

«Интер Майами» без Месси проиграл «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.

36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси пропустил эту игру из-за повреждения, но все равно присутствовал на матче.

На матч также приехал чемпион мира и Европы Зинедин Зидан.

Легендарность фото зашкаливает.

 

16 комментариев

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Oleg
Ответ Ivan Sergeev
Смешной фотошоп. У Месси рост - 170см, у Бэкса - 183, у Зидана 185. А выглядят как будто между ними 2-3 см. разницы.
Где ты увидел фотошоп?
13 см разницы это по твоему Месси по локоть должен был тому же Бекхэму?🤣
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Hella black
Зизу легенда,жаль что Лёня не был в форме и не сыграл
+3
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Александр Молев
Наполеон и Брюс Ли не много выше,смешные диванные Гулливеры
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Кашшай Чакырович
Ответ Ivan Sergeev
Ты вообще людей-то видел, или только на диване сидишь? Вот тебе, например, фото с Кузей у которого 183 см http://img.championat.com/i/article/89/21/1427528921_b_.jpg . Вот тут хорошо заметны 170 см Месси.
У тебя интеллектуальное развитие остановилось в 7 лет ? Обрати внимание ,что кажется Зидан выше Бекхэма чуть ли не на 10 см ,потому что расстояние до них большое и ракурс такой,те присутствует оптический обман,чтобы мерить рост нужно вставать спина к спине и только так меряется рост поэтому не неси бред, ты наверное никогда фотоаппарат в руках не держал в жизни у меня их два и оба очень дорогие, поэтому успокойся и выпей успокоительное )))
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ЧИКО
фотошоп….😂😂😂😂 смешной ты!!!
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AnMe
Ух тыжжжж, отойдите от экрана, крутость фото слишком зашкаливает.
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Кашшай Чакырович
Ответ Ivan Sergeev
Смешной фотошоп. У Месси рост - 170см, у Бэкса - 183, у Зидана 185. А выглядят как будто между ними 2-3 см. разницы.
Как раз на фото четко видна разница в росте или ты думаешь твои 13 см между ног это крупный размер ?))
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Oleg
Ответ Tollie
стильный Бекс, Зизу на кэжуале, и... полено из Росарио в образе клоуна (или пациента дурки - сходу и не разберёшь). ещё и на цыпочки встал, чтобы казаться выше с этими Титанами Футбола.
Есть же хорошие препараты что бы купировать осеннее обострение.
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Oleg
Ответ Ivan Sergeev
Между Бэксом и Зиданом - 2-3 см разницы и это видно. Между Бэксом и Месси такое ощущение на фото, что те же 2-3 см разницы, а на самом деле 13.
Там Лео ниже на пол головы Бекхэма.
Учитывая что голова взрослого мужчины более 20 см то вполне нормально все, без фотошопа.
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Кашшай Чакырович
Ответ Ivan Sergeev
>> Обрати внимание ,что кажется Зидан выше Беххэма чуть ли не на 10 см Все, больше вопросов не имею, вы сходите зрение проверьте у врача. Можно и голову заодно :) .
Слушай ты раскрыл мировой заговор ))) я эту фотку сейчас показал проф фотографу и он подтвердил мои слова,что ракурс выбрать можно так,что разница в росте будет казаться абсолютно разной , я 187 см, а моя жена 164 ,но на фотках между нами не видно разницы в 23 см ) поэтому видимо ты не знаешь,что такое фотография от слова совсем, сейчас бы рост мерять по фотографии, ты ещё скажи что по фотографии ты можешь определить болезнь у человека,прям как экстрасенсы Башарова )))
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