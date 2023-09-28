«Интер Майами» проиграл финал Кубка без Лео на поле, но Месси был на трибунах – в компании Зинедина Зидана
Дэвид Бекхэм тоже был на стадионе.
«Интер Майами» без Месси проиграл «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.
36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси пропустил эту игру из-за повреждения, но все равно присутствовал на матче.
На матч также приехал чемпион мира и Европы Зинедин Зидан.
Легендарность фото зашкаливает.
13 см разницы это по твоему Месси по локоть должен был тому же Бекхэму?🤣
Учитывая что голова взрослого мужчины более 20 см то вполне нормально все, без фотошопа.