«Интер Майами» проиграл финал Кубка без Лео на поле, но Месси был на трибунах – в компании Зинедина Зидана

Дэвид Бекхэм тоже был на стадионе.

«Интер Майами» без Месси проиграл «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.

36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси пропустил эту игру из-за повреждения, но все равно присутствовал на матче.

На матч также приехал чемпион мира и Европы Зинедин Зидан.

Легендарность фото зашкаливает.