Трагедия болельщика из США: проехал больше 2 тысяч километров, чтобы увидеть Месси, а тот не вышел на матч😭😭😭

Жаль беднягу.

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США, – как профессиональные, так и любительские.

Победитель турнира получает право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (до 2023 года этот турнир именовался Лигой чемпионов). Клуб Месси ранее уже пробился в число участников Кубка чемпионов.

«Интер Майами» без Месси проиграл «Хьюстон Динамо» в финале турнира. 36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси пропустил эту игру из-за повреждения.

Один из болельщиков выложил видео со стадиона, до которого он добирался, чтобы увидеть Лео вживую - преодолев расстояние в 200 километров, он узнал, что Месси матч пропустит. Реакцию можно понять.