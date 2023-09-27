А ему идет!

«Аль-Наср» Криштиану Роналду накануне продлил победную серию до 7 матчей. На днях команда из Эр-Рияда сегодня обыграла «Аль-Ахли» (4:3) в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа «Аль-Наср» дважды победил в Лиге чемпионов Азии и пять раз – в чемпионате страны. Форвард Криштиану Роналду за это время отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

В лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 15 очками занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 3 балла.

Недавний матч Кубка короля Роналду пропускал, зато поучаствовал в яркой фотосессии - португалец предстал в образе шейха.