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Ассимиляция Роналду в Саудовской Аравии - Криштиану поучаствовал в фотосессии в образе шейха👑👑👑

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А ему идет!

«Аль-Наср» Криштиану Роналду накануне продлил победную серию до 7 матчей. На днях команда из Эр-Рияда сегодня обыграла «Аль-Ахли» (4:3) в 7-м туре лиги Саудовской Аравии.

Начиная с 22 августа «Аль-Наср» дважды победил в Лиге чемпионов Азии и пять раз – в чемпионате страны. Форвард Криштиану Роналду за это время отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

В лиге Саудовской Аравии «Аль-Наср» с 15 очками занимает 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 3 балла.

Недавний матч Кубка короля Роналду пропускал, зато поучаствовал в яркой фотосессии - португалец предстал в образе шейха.

3 комментария

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Hella black
Абу Рейхан ибн Ахмед аль-Роналду
+2
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4akyr
Ну так-то другие игроки тоже поучаствовали. Брозович, Талиска, Отавио а Теллеса от арабов прям не отличить
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Greatest Of All Time
Ответ Hella black
Абу Рейхан ибн Ахмед аль-Роналду
Абу Авейру ибн Кристиан Аль Рыгальду.
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