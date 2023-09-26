Лионель Месси признался, что не любит, когда фанаты называют его «Богом».

Семикратный обладатель «Золотого мяча», которому часто дают святые прозвища за его магические способности на поле, не особенно любит, когда его сравнивают с Богом.

«Я не беспокоюсь об этом, но это правда, что мне это не по душе.

Приятно, когда тебя хвалят, потому что люди выражают свое уважение. Они говорят это не с каким-либо злым намерением, а полностью наоборот. Но я думаю, что называть меня так - большое преувеличение», - заявил Месси.