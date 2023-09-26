У Неймара пока не все гладко в Саудовской Аравии, но клуб старается - в страну игрока доставляли на самом дорогом Боинге в мире🤩
Все в золоте, даже трон есть.
В понедельник в нескольких источниках появилась новость о том, что у нападающего «Аль-Хилаля» возник конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Сообщалось, что футболист просил клуб уволить специалиста, но сам Неймар эти слухи опроверг.
«Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.
Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение», – написал Неймар в комментариях к новости в одном из инстаграм-аккаунтов.
Бразилец провел 3 матча в составе «Аль-Хилаля» и отличился 1 результативной передачей, но в клубе явно ждут от него большего. Стало известно, что после подписания контракта Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорого частном самолете в мире.
Все ждали от Нея чумовой игры,скиллов кучу,на деле вновь какие-то скандалы.
Арабы сами его балуют, потом требуют что-то.