Все в золоте, даже трон есть.

В понедельник в нескольких источниках появилась новость о том, что у нападающего «Аль-Хилаля» возник конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Сообщалось, что футболист просил клуб уволить специалиста, но сам Неймар эти слухи опроверг.

«Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.

Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение», – написал Неймар в комментариях к новости в одном из инстаграм-аккаунтов.

Бразилец провел 3 матча в составе «Аль-Хилаля» и отличился 1 результативной передачей, но в клубе явно ждут от него большего. Стало известно, что после подписания контракта Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорого частном самолете в мире.