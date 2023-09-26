Гаспачо
Блог

У Неймара пока не все гладко в Саудовской Аравии, но клуб старается - в страну игрока доставляли на самом дорогом Боинге в мире🤩

Барселона Барселона
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
ПСЖ ПСЖ
Неймар Неймар
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Все в золоте, даже трон есть.

В понедельник в нескольких источниках появилась новость о том, что у нападающего «Аль-Хилаля» возник конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Сообщалось, что футболист просил клуб уволить специалиста, но сам Неймар эти слухи опроверг.

«Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой.

Имея миллионы подписчиков, вы не можете продолжать публиковать фэйковые новости! При всем уважении я прошу вас прекратить это. Это неуважение», – написал Неймар в комментариях к новости в одном из инстаграм-аккаунтов.

Бразилец провел 3 матча в составе «Аль-Хилаля» и отличился 1 результативной передачей, но в клубе явно ждут от него большего. Стало известно, что после подписания контракта Неймара привезли в Саудовскую Аравию на самом дорого частном самолете в мире.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
боюсь даже представить, как доставляли Месси в Аравию если бы он перешёл. да и вообще интересно, что входило бы в его контракт.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Не нужно было стелится перед ним ☝🏼а теперь имеете то - что имеете.
Все ждали от Нея чумовой игры,скиллов кучу,на деле вновь какие-то скандалы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
И как после таких ништяков можно настраиваться играть серьёзно?
Арабы сами его балуют, потом требуют что-то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
По условию контракта его ещё должны в космос отправить😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Ней конечно кучу бабла заработал за жизнь, но скилы у него были топовые, мог бы вполне стать обладателем зм, но это его выбор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий