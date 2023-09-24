В июне 2020 года лиссабонский «Порту» сошел с ума, забив гол, который сложно повторить даже в футбольном симуляторе.

Теплым летним вечером Драконы решили похоронить «Маритиму», да так, что фанаты вспоминают этот день до сих пор.

Видео не для слабонервных.

Фанаты в восторге.

💭 «Так играет «МЮ» в моих снах».

💭 «Как же это приятно смотреть».

💭 «Крайне грязный командный гол».

💭 «Это праймовая версия «Барсы»?

💭 «Сомневаюсь, что здесь дело в слабости соперника. Великолепная атака».