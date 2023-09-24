🤩🤯 «Так играет «МЮ» в моих снах». Помните этот легендарный гол «Порту»? Он в трендах соцсетей уже три года!
В июне 2020 года лиссабонский «Порту» сошел с ума, забив гол, который сложно повторить даже в футбольном симуляторе.
Теплым летним вечером Драконы решили похоронить «Маритиму», да так, что фанаты вспоминают этот день до сих пор.
Видео не для слабонервных.
Фанаты в восторге.
💭 «Так играет «МЮ» в моих снах».
💭 «Как же это приятно смотреть».
💭 «Крайне грязный командный гол».
💭 «Это праймовая версия «Барсы»?
💭 «Сомневаюсь, что здесь дело в слабости соперника. Великолепная атака».
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