Гаспачо
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🤩🤯 «Так играет «МЮ» в моих снах». Помните этот легендарный гол «Порту»? Он в трендах соцсетей уже три года!

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В июне 2020 года лиссабонский «Порту» сошел с ума, забив гол, который сложно повторить даже в футбольном симуляторе.

Теплым летним вечером Драконы решили похоронить «Маритиму», да так, что фанаты вспоминают этот день до сих пор.

Видео не для слабонервных.

Фанаты в восторге.

💭 «Так играет «МЮ» в моих снах».

💭 «Как же это приятно смотреть».

💭 «Крайне грязный командный гол».

💭 «Это праймовая версия «Барсы»?

💭 «Сомневаюсь, что здесь дело в слабости соперника. Великолепная атака».

2 комментария

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Alex Rhea
Лиссабонский "Порту"????
+2
0
+2
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Аянат Еділбай
Ответ Alex Rhea
Лиссабонский "Порту"????
не знаю
0
0
0
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