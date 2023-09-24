Гаспачо
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🔥😤🔥 Фанаты «Аякса» психанули. Их клуб горел 0:3 дома «Фейеноорду», поэтому они решили разгромить стадион – матч отменен 😰

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Фанаты «Аякса» решили показать, что влияние английского футбола все-таки имеет силу и на чемпионат Нидерландов.

Ужасный старт сезона амстердамцев продолжился сегодня в матче с принципиальным соперником – «Фейеноордом». Разгром дома – это слишком, особенно, учитывая безвыигрышную серия из четырех матчей подряд для этого.

Во втором тайме стадион «вспыхнул».

Матч был прерван на 55-й минуте.

Игру отменили. Пострадал даже вход на стадион.

Вокруг арены было «жарко», пришлось подключать конную полицию.

Матч закончился при счете 0:3. Ждем решения Федерации.

6 комментариев

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В Иванов
А вот был бы у них фан айди то не было бы такого.
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Александр Орлов
Правильно прервали, 0:3 дадут техническое. А так бы 0:6 было)
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Александр Саввин
А потом будут кричать, что фанаты не преступники.
+5
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Levaevich
Из-за леса выезжает конная милиция....
+1
0
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Uliss_fc
Ответ В Иванов
А вот был бы у них фан айди то не было бы такого.
Фан-айди тебя цепями к креслу что-ли приковывает?
В нормальных лигах по камерам вычисляют хулиганов.
+2
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