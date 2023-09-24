Фанаты «Аякса» решили показать, что влияние английского футбола все-таки имеет силу и на чемпионат Нидерландов.

Ужасный старт сезона амстердамцев продолжился сегодня в матче с принципиальным соперником – «Фейеноордом». Разгром дома – это слишком, особенно, учитывая безвыигрышную серия из четырех матчей подряд для этого.

Во втором тайме стадион «вспыхнул».

Матч был прерван на 55-й минуте.

Игру отменили. Пострадал даже вход на стадион.

Вокруг арены было «жарко», пришлось подключать конную полицию.

Матч закончился при счете 0:3. Ждем решения Федерации.