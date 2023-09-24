🔥😤🔥 Фанаты «Аякса» психанули. Их клуб горел 0:3 дома «Фейеноорду», поэтому они решили разгромить стадион – матч отменен 😰
Фанаты «Аякса» решили показать, что влияние английского футбола все-таки имеет силу и на чемпионат Нидерландов.
Ужасный старт сезона амстердамцев продолжился сегодня в матче с принципиальным соперником – «Фейеноордом». Разгром дома – это слишком, особенно, учитывая безвыигрышную серия из четырех матчей подряд для этого.
Во втором тайме стадион «вспыхнул».
Матч был прерван на 55-й минуте.
Игру отменили. Пострадал даже вход на стадион.
Вокруг арены было «жарко», пришлось подключать конную полицию.
Матч закончился при счете 0:3. Ждем решения Федерации.
В нормальных лигах по камерам вычисляют хулиганов.