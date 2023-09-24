Гаспачо
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🎉👰🏻‍♂️🎉 «Посмотрите это видео и вспомните всех людей, пророчивших ему «Золотой мяч». Неймар умудряется зажигать даже в строгой Саудовской Аравии

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Нападающий «Аль-Хилаля» Неймар снова напомнил миру, что веселье - это не праздник, а будни.

В соцсети попал небольшой ролик, на котором бразилец устроил «арабский карнавал».

Фанаты по-разному отреагировали на веселящуюся суперзвезду.

💭 «Он счастлив, это самое главное».

💭 «Какого черта он делает?»

💭 «Посмотрите это видео и вспомните всех людей, пророчивших ему «Золотой мяч».

💭 «Этот ублюдок готов за деньги абсолютно на все».

💭 «Он даже там нашел карнавал».

💭 «Ничего не меняется».

3 комментария

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arustanjan@icloud.com
Ответ Josep
мне кажется его даже оттуда выгонят за его бесконечные пьянки-гулянки.
Так местные буржуа именно такой образ жизни и ведут, а для обычных людей, законы, религия и все такое)
+7
0
+7
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Josep
мне кажется его даже оттуда выгонят за его бесконечные пьянки-гулянки.
0
0
0
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Чувак тащится от жизни!
0
0
0
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