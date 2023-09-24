🎉👰🏻♂️🎉 «Посмотрите это видео и вспомните всех людей, пророчивших ему «Золотой мяч». Неймар умудряется зажигать даже в строгой Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Хилаля» Неймар снова напомнил миру, что веселье - это не праздник, а будни.
В соцсети попал небольшой ролик, на котором бразилец устроил «арабский карнавал».
Фанаты по-разному отреагировали на веселящуюся суперзвезду.
💭 «Он счастлив, это самое главное».
💭 «Какого черта он делает?»
💭 «Посмотрите это видео и вспомните всех людей, пророчивших ему «Золотой мяч».
💭 «Этот ублюдок готов за деньги абсолютно на все».
💭 «Он даже там нашел карнавал».
💭 «Ничего не меняется».
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