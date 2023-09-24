Нападающий «Аль-Хилаля» Неймар снова напомнил миру, что веселье - это не праздник, а будни.

В соцсети попал небольшой ролик, на котором бразилец устроил «арабский карнавал».

Фанаты по-разному отреагировали на веселящуюся суперзвезду.

💭 «Он счастлив, это самое главное».

💭 «Какого черта он делает?»

💭 «Посмотрите это видео и вспомните всех людей, пророчивших ему «Золотой мяч».

💭 «Этот ублюдок готов за деньги абсолютно на все».

💭 «Он даже там нашел карнавал».

💭 «Ничего не меняется».