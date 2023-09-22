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😳 Аргентинский журналист поцеловал Месси – реакция Лео попала на камеру

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Лионель Месси был ошеломлен, когда аргентинский журналист Миге Гранадос поцеловал его в шею. Он явно не ожидал такого поворота событий.

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Зачем это было нужно, спросите вы?

Дело в том, что Гранадос – известный комик, поэтому он использовал юмористический и несколько скандальный подход, чтобы привлечь внимание к интервью с чемпионом мира.

Это оказалось эффективным, так как видеоролик посмотрели 11,5 млн человек. Хотя Лео и выглядел удивленным поцелуем, ему удалось сохранить спокойствие, как это обычно бывает.

К счастью для Гранадоса, телохранителя Месси не было рядом.

10 комментариев

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Виктор Войнов
Был бы не Месси, а "звезда" из женского футбола, комик уже на дыбе бы болтался
+5
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+5
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Рома Политов
Что вы смеётесь? А если он так поцеловал вашу жену или сестру? Вам бы понравилось? Так же бы смеялись?
+2
0
+2
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Философ Востока
Показали скетч на Романа и Кришти
+4
-3
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Александр Северный
че там по поводу травмы Лео?
+1
0
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Амир Ким
Делает вид что не понравился
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Северный болельщик
Рубилиас вышел из чата
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Эндрю81
Где те ребята, что защищали подобного же гонзо журналиста в случае с Дзюбой? Смелее накидывайте. Тьфу..
0
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AchilleZm
Ответ Александр Северный
че там по поводу травмы Лео?
все молчат, мб все-таки легкая, потому молчат?
0
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