10 комментариев

Лионель Месси был ошеломлен, когда аргентинский журналист Миге Гранадос поцеловал его в шею. Он явно не ожидал такого поворота событий.

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Зачем это было нужно, спросите вы?

Дело в том, что Гранадос – известный комик, поэтому он использовал юмористический и несколько скандальный подход, чтобы привлечь внимание к интервью с чемпионом мира.

Это оказалось эффективным, так как видеоролик посмотрели 11,5 млн человек. Хотя Лео и выглядел удивленным поцелуем, ему удалось сохранить спокойствие, как это обычно бывает.

К счастью для Гранадоса, телохранителя Месси не было рядом.