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Дэвид Бекхэм утверждает, что его жена Виктория ест одно и то же каждый день на протяжении 25 лет

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Дэвид Бекхэм подтвердил, что его жена Виктория питается одним и тем же уже более 25 лет.

Виктория и Дэвид встретились в 90-х годах и быстро стали одной из самых известных властных пар в мире.

Бекхэм был стабильно хорош на поле на протяжении всей своей блестящей карьеры, где он представлял такие гранды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Но то же самое можно сказать и о его жене, если дело касается ее привычек в еде.

«Я очень эмоционально отношусь к еде и вину. Когда я ем что-то великолепное, я хочу, чтобы все это попробовали», — признался Дэвид в подкасте River Cafe Table 4.

«К сожалению, я женат на женщине, которая ест одно и то же последние 25 лет. С тех пор, как я встретил Викторию, она ест только рыбу на гриле и овощи, приготовленные на пару, и очень редко отклоняется от этого меню».

48-летний Дэвид добавил: «Единственный раз, когда она пробовала что-то, что было на моей тарелке, произошел, когда она была беременна Харпер. Это был один из моих любимых вечеров. Я не могу вспомнить, что это было, но знаю, что с тех пор она снова вернулась к своему меню».

Бекхэм расскажет больше подробностей о своей жизни вне футбола в новом четырехсерийном документальном фильме на Netflix, который появится на платформе в октябре.

2 комментария

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Е.Р.
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r24y48pvqr
Поэтому она хорошо выглядит для своего возраста и поэтому она всегда хмурая
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