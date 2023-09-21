Гаспачо
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Роналду и Месси − извечные соперники. Есть одна из немногих вещей, которая их объединяет − отношение к смартфонам у детей

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Сошлись во взглядах на воспитание.

В недавнем разговоре с изданием OLGA форвард «Интер Майами» Лионель Месси признался, что заставляет своих детей соблюдать строгое правила пользования телефоном. Несмотря на то, что у Лео сложился имидж внимательного и любящего отца, есть вещи, в которых он настоящий тиран.

«Я не из тех, кто использует эмоджи в мессенджерах, − сказал Месси. − Ни у кого из моих детей пока нет мобильного телефона. Я не посылаю много войсов, предпочитаю текст».

Такого же мнения о смартфонах у детей придерживается и Криштиану Роналду. Он до сих пор отказывает дать телефон своему старшему сыну − Криштиану-младшему.

«Моему старшему ребенку скоро исполнится 12 лет, и он каждый раз спрашивает меня: «Папа, можно мне телефон, можно мне телефон, можно мне телефон». Я говорю ему: «Криштиану, у тебя есть много времени впереди». Я также знаю, что это молодое поколение на шаг опережает свой возраст, поэтому я согласен с тем, что мы должны использовать это преимущество, но не зацикливаться на технологиях. Давать им [телефон], но только на определенное время, а не давать всегда. Я думаю, это главное».

Вполне вероятно, что теперь у Криштиану-младшего уже есть собственный смартфон, ведь летом ему исполнилось тринадцать лет. Однако очевидно, что и Месси, и Роналду не хотят, чтобы их дети с раннего возраста с головой уходили в смартфоны.

3 комментария

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Нейтральный критик
Всем войсов, посоны.
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Дима Костылев
Молодцы! 👏
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