7 комментариев

Фанаты «ПСЖ» часто освистывали Лионеля Месси, особенно в месяцы, последовавшие за финалом чемпионата мира в Катаре.

Вот как Месси объяснил их поведение.

«Это понятно. Мы обыграли в финале Францию, из-за нас они не стали чемпионами мира», — сказал Месси.

«Я был единственным игроком из нашей сборной Аргентины, который не получил признания от своего клуба», — сказал Лео.