7 комментариев

Месси объяснил, почему фанаты «ПСЖ» освистывали его во время пребывания в клубе
Фанаты «ПСЖ» часто освистывали Лионеля Месси, особенно в месяцы, последовавшие за финалом чемпионата мира в Катаре.
Вот как Месси объяснил их поведение.
«Это понятно. Мы обыграли в финале Францию, из-за нас они не стали чемпионами мира», — сказал Месси.
«Я был единственным игроком из нашей сборной Аргентины, который не получил признания от своего клуба», — сказал Лео.
Им также важны клубные трофеи: ЛЧ, Кубок Франции.
Раньше где в них был успех, с твоим приходом стал провал.
Болельщики ПСЖ и в гневе.