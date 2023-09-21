Гаспачо
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Месси объяснил, почему фанаты «ПСЖ» освистывали его во время пребывания в клубе

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Фанаты «ПСЖ» часто освистывали Лионеля Месси, особенно в месяцы, последовавшие за финалом чемпионата мира в Катаре.

Вот как Месси объяснил их поведение.

«Это понятно. Мы обыграли в финале Францию, из-за нас они не стали чемпионами мира», — сказал Месси.

«Я был единственным игроком из нашей сборной Аргентины, который не получил признания  от своего клуба», — сказал Лео.

 

7 комментариев

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Доброжелатель98
Ничего . Скоро они подсветят в очередной раз Эйфелеву башню в твою честь. В этом будет правда. Кто-то не согласен?. 😄😄.
+7
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Кашшай Чакырович
Как же они драли в финале Францию должны были громить, чутка концентрации не хватило )
+3
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Роман
Ты использовал ПСЖ как тренировочную базу.
Им также важны клубные трофеи: ЛЧ, Кубок Франции.
Раньше где в них был успех, с твоим приходом стал провал.
Болельщики ПСЖ и в гневе.
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Maverick407
Ответ Доброжелатель98
Ничего . Скоро они подсветят в очередной раз Эйфелеву башню в твою честь. В этом будет правда. Кто-то не согласен?. 😄😄.
подсветят, но в свою честь)))
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Maverick407
Ответ Доброжелатель98
Подсветят в честь Месси. И вы это знаете..
не фантазируй ))
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