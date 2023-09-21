Гаспачо
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«Месси пора на пенсию!» Известный аргентинский журналист выложил видео с Лео и шуточной подписью

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Как же он хорош.

Рой Неймер, известный своими инсайдами о Месси и сборной Аргентины, выложил видео с Лионелем Месси и шуточной подписью.

Лионель Месси получил травму в матче с «Торонто» (4:0). 36-летний нападающий сборной Аргентины вышел в стартовом составе «Интер Майами», но был заменен на 37-й минуте при счете 0:0.

Незадолго до замены Месси положил руки на колени и перестал двигаться. Затем он передал капитанскую повязку защитнику Деандре Йедлину и покинул поле. Аргентинца заменил хавбек Роберт Тэйлор. Уже после ухода Месси с поля «Интер Майами» забил четыре безответных гола в ворота «Торонто». Вышедший вместо Лео Тэйлор стал автором дубля и результативной передачи.

Латераль флоридского клуба Жорди Альба также был заменен в 1-м тайме по причине травмы. Он покинул поле на 34-й минуте.

1 комментарий

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ДЖИН
Как же крута Роналду - написало Госпача, Аха-ха)
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