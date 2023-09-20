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Неймара поймали в компании двух женщин, его беременная девушка прокомментировала новости 😲

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Неймар оказался втянут в еще один скандал: недавно его засняли в Испании в компании двух женщин.

Эксклюзивные кадры, опубликованные журналистом Лео Диасом, вновь разожгли слухи об изменах и натянутых отношениях между Неймаром и его беременной девушкой Бруной Бьянкарди.

На кадрах бразилец наслаждается ночной жизнью в Испании и отлично проводит время с двумя девушками.

Инцидент вызывает особое беспокойство, поскольку Бьянкарди должна родить менее чем через месяц.

Новость о похождениях Неймара в Испании распространилась со скоростью лесного пожара, и фанаты с нетерпением ждали ответа от Бруны Бьянкарди. В социальных сетях девушка опубликовала сообщение на тему отношений с футболистом.

«Добрый вечер. Я в курсе, что произошло и в очередной раз разочарована, но в конце срока моей беременности я сосредоточена и беспокоюсь только о своей дочери – только об этом я сейчас думаю. Спасибо за ваши сообщения и поддержку».

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