Хорошо поговорили.

Во время лигочемпионского эфира CBS Sports Golazo легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер в студии с Майкой Ричардсом, Тьерри Анри и неповторимой Кейт Абдо, вспомнил об истории полуторагодовой давности.

После того, как Лионель Месси провел полгода в «ПСЖ», Каррагер назвал его трансфер «не слишком удачным». После Джейми отправился на прямой эфир Monday Night Football на Sky Sports и получил в директ инстаграма сообщение от самого аргентинца. Оно было коротким − «Осёл».

Эта история вчера вновь стала актуальной благодаря Майке Ричардсу. Он спросил Карру про то, писал ли ему когда-нибудь Месси, а экс-защитник «Ливерпуля» рассказал как все было. Причем на этот раз даже достал свой телефон.

«Они, аргентинцы, говорят же по-испански?» − спросил у студии CBS Каррагер, чем довел Анри.

«Я просто скажу слово, которым он меня назвал. Я не понимаю его − a burro. Что это значит?»

Кейт Абдо, которая знает несколько языков, сказала, что это значит «осел», что вызвало очередной приступ смеха в студии. Каррагер недолго думая повернулся лицом к камере и с улыбкой на лице сказал: «Спасибо».

Да, переход Месси в «ПСЖ» нельзя сказать максимально удачным, но сейчас аргентинец играет в свое удовольствие в «Интер Майами». В 11 матчах за команду Бекхэма Лео забил 11 голов, а его клуб выиграл Кубок Лиги.