«Килиан Мбаппе – лучший игрок в мире, поверьте мне», – заявил Луис Энрике после того, как «Пари Сен-Жермен» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Больше, чем его технические навыки, меня поражают его человеческие качества. Мне очень приятно находиться с ним в раздевалке – он лидер, который всегда улыбается», – добавил Лучо.

Представьте себе, что вы говорите это после того, как тренировали Лео Месси и видели, как он выиграл чемпионат мира!

Предусмотрено ли в контрактах тренеров «ПСЖ» говорить такие слова о Мбаппе? Вполне вероятно. Но отрицать величие Килиана трудно: форвард забил в очередном матче ЛЧ.