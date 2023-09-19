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«Поверьте мне». Луис Энрике назвал лучшего игрока в мире - это не Месси и даже не Холанд

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

«Килиан Мбаппе – лучший игрок в мире, поверьте мне», – заявил Луис Энрике после того, как «Пари Сен-Жермен» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Can Luis Enrique and Kylian Mbappe make it work together at Paris Saint-Germain next season? - CBSSports.com

«Больше, чем его технические навыки, меня поражают его человеческие качества. Мне очень приятно находиться с ним в раздевалке – он лидер, который всегда улыбается», – добавил Лучо.

Представьте себе, что вы говорите это после того, как тренировали Лео Месси и видели, как он выиграл чемпионат мира!

Предусмотрено ли в контрактах тренеров «ПСЖ» говорить такие слова о Мбаппе? Вполне вероятно. Но отрицать величие Килиана трудно: форвард забил в очередном матче ЛЧ.

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