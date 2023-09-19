Рафаэл Леау известен своими великолепными индивидуальными способностями, но, как часто бывает, вреда это приносит не меньше, чем пользы.

Португальский нападающий создал, пожалуй, самый опасный момент в матче. Сделал он это исключительно сам, но... и запорол тоже.

Все было идеально до того момента, когда Леау решил пробить пяткой.

Этот момент стал самым обсуждаемым эпизодом матча «Милан» - «Ньюкасл» в соцсетях.

💭 «Нет, он не облажался. У него не было шансов развернуться и пробить. Это был лучший вариант».

💭 «Он все еще лучше, чем любой нападающий «МЮ».

💭 «Сегодня Рэшфорд играл за «Милан».

💭 «Какой момент!»

💭 «У Моуриньо он бы уже сидел на скамейке».

💭 «Кто пытался убедить меня, что он лучше Грилиша?»

💭 «Как это видит Дембеле».

💭 «Вот же он!»