😱😱😱 «Сегодня Рэшфорд играл за «Милан». Рафаэл Леау был в шаге от первого шедевра ЛЧ, но снова все запорол
Рафаэл Леау известен своими великолепными индивидуальными способностями, но, как часто бывает, вреда это приносит не меньше, чем пользы.
Португальский нападающий создал, пожалуй, самый опасный момент в матче. Сделал он это исключительно сам, но... и запорол тоже.
Все было идеально до того момента, когда Леау решил пробить пяткой.
Этот момент стал самым обсуждаемым эпизодом матча «Милан» - «Ньюкасл» в соцсетях.
💭 «Нет, он не облажался. У него не было шансов развернуться и пробить. Это был лучший вариант».
💭 «Он все еще лучше, чем любой нападающий «МЮ».
💭 «Сегодня Рэшфорд играл за «Милан».
💭 «Какой момент!»
💭 «У Моуриньо он бы уже сидел на скамейке».
💭 «Кто пытался убедить меня, что он лучше Грилиша?»
💭 «Как это видит Дембеле».
💭 «Вот же он!»
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