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🔥 «Фермерская лига». Испанская газета опубликовала свежую сборную Ла Лиги - «Реал» доминирует

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Испанское издание S90 решило удивить футбольных фанатов, выкатив свежую сборную Ла Лиги. Да, в сентябре.

Удивительно, но в составе даже нашлось место игроку «Валенсии».

Куртуа, Гайя, Алаба, Милитао, Араухо, Гризманн, Педри, Беллингем, Винисиус, Левандовски, Родриго - полное доминирование игроков «Реала».

Фанаты восприняли команду неоднозначно.

💭 «Что там делают Милитао и Алаба? Мадридский фанат составлял?»

💭 «Фермерская лига».

💭 «Отсутствие Кунде вызывает только смех».

💭 «С этой командой слишком много проблем».

💭 «Лучше уж Хоселу, чем Левандовски».

10 комментариев

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Timati Beweers
Кто-то скажет что я фан барсы, но Кунде, Бальде и Гюндоган явно лучше чем Алаба, Гайя и Гризман🥱
+15
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+10
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Ansu Fati
Ответ Dima Maznev
Кристенсен вместо Милитао??? каким местом футбол смотришь? в своей лучшей форме Милитао - это топ 3-5 на своей позиции. Кристенсен в своей лучшей форме это просто хорошего уровня защитник
20 пропущенных Барселоны против 36 Реала. У Милитао Автогол против МС, автогол против Барсы. У Кристенсена ни 1 привоза и грубой ошибки за прошедший сезон. Тебе бы обратить внимание каким местом смотришь футбол.
+9
-2
+7
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Ansu Fati
Френки вместо Гризманна в ПЗ, Гризманна в атаку вместо Родриго.
Кристенсена вместо привозилы Милитао.
Тер Стегена вместо Куртуа.
У Барселоны рекорд Ла Лиги по пропущенным и по количество сухих матчей, так какого фига тут делают 2 ЦЗ и вратарь Реала?))
+8
-6
+2
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burn1ng
араухо не играл ни разу справа в этом сезоне, Левандовски полумертвый, Де Йонг был точно лучше Педри
+2
0
+2
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Егор Понамарёв
Гризманн, Беллингем и Педри в художественном фильме «а что здесь делает Педри?»
+3
-1
+2
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Кентуки
Где Камавинга, Феде Вальверде, надо было добавлять Тчуамени к этому списку!
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0
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Timati Beweers
По факту с учётом прошлого года, линия обороны и вратарь должны быть Барселоновскими. Они пропустили в 2 раза меньше мячей чем ближайший конкурент… да и смотрелись явно лучше милитао, алабы и гайя. Бальде, Кунде, Араухо даже звучат красивей..
+2
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0
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Олег Петров
какой милитао,какой куртуа😄
+2
-2
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Dima Maznev
Ответ Ansu Fati
Френки вместо Гризманна в ПЗ, Гризманна в атаку вместо Родриго. Кристенсена вместо привозилы Милитао. Тер Стегена вместо Куртуа. У Барселоны рекорд Ла Лиги по пропущенным и по количество сухих матчей, так какого фига тут делают 2 ЦЗ и вратарь Реала?))
Кристенсен вместо Милитао??? каким местом футбол смотришь? в своей лучшей форме Милитао - это топ 3-5 на своей позиции. Кристенсен в своей лучшей форме это просто хорошего уровня защитник
+4
-4
0
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