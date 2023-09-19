10 комментариев

Испанское издание S90 решило удивить футбольных фанатов, выкатив свежую сборную Ла Лиги. Да, в сентябре.

Удивительно, но в составе даже нашлось место игроку «Валенсии».

Куртуа, Гайя, Алаба, Милитао, Араухо, Гризманн, Педри, Беллингем, Винисиус, Левандовски, Родриго - полное доминирование игроков «Реала».

Фанаты восприняли команду неоднозначно.

💭 «Что там делают Милитао и Алаба? Мадридский фанат составлял?»

💭 «Фермерская лига».

💭 «Отсутствие Кунде вызывает только смех».

💭 «С этой командой слишком много проблем».

💭 «Лучше уж Хоселу, чем Левандовски».