10 комментариев

🔥 «Фермерская лига». Испанская газета опубликовала свежую сборную Ла Лиги - «Реал» доминирует
Испанское издание S90 решило удивить футбольных фанатов, выкатив свежую сборную Ла Лиги. Да, в сентябре.
Удивительно, но в составе даже нашлось место игроку «Валенсии».
Куртуа, Гайя, Алаба, Милитао, Араухо, Гризманн, Педри, Беллингем, Винисиус, Левандовски, Родриго - полное доминирование игроков «Реала».
Фанаты восприняли команду неоднозначно.
💭 «Что там делают Милитао и Алаба? Мадридский фанат составлял?»
💭 «Фермерская лига».
💭 «Отсутствие Кунде вызывает только смех».
💭 «С этой командой слишком много проблем».
💭 «Лучше уж Хоселу, чем Левандовски».
Кристенсена вместо привозилы Милитао.
Тер Стегена вместо Куртуа.
У Барселоны рекорд Ла Лиги по пропущенным и по количество сухих матчей, так какого фига тут делают 2 ЦЗ и вратарь Реала?))