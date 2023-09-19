Вам ведь тоже захотелось попробовать?

Лео пропустил последний матч своего клуба в МЛС, чем вызвал немалый гнев фанатов. Во время своего выходного Месси сходил на матч своего сына и удивил всех своими предпочтениями в плане выбора пиццы.

Вот как отреагировали на традиционную аргентинскую пиццу болельщики в соцсетях.

• «Месси только что опубликовал в сторис худшую пиццу, которую я когда-либо видел».

• «Месси, ты, вероятно, лучший в истории, но это худшая пицца, что я видел»

Впрочем, не все оказались столь категоричны, вскоре у пиццерии, сделавшей для Лео эту пиццу, выстроилась очередь.