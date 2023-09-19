Гаспачо
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Очередной эффект Месси: после его поста выстроилась очередь за «самой невкусной пиццей в мире» 🍕🍕🍕

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Вам ведь тоже захотелось попробовать?

Лео пропустил последний матч своего клуба в МЛС, чем вызвал немалый гнев фанатов. Во время своего выходного Месси сходил на матч своего сына и удивил всех своими предпочтениями в плане выбора пиццы.

Вот как отреагировали на традиционную аргентинскую пиццу болельщики в соцсетях.

• «Месси только что опубликовал в сторис худшую пиццу, которую я когда-либо видел».

• «Месси, ты, вероятно, лучший в истории, но это худшая пицца, что я видел»

Впрочем, не все оказались столь категоричны, вскоре у пиццерии, сделавшей для Лео эту пиццу, выстроилась очередь.

5 комментариев

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Domian
Ответ A K
Что хочешь человек продаст, хоть корж с помидорами 🤣 К вопросу о том, как он Барселону разорял.
Да ты что?
От него же только убытки были.
То ли дело Дембеле, Гризманн, Коутинью и тд прибыль приносили и отбили на своем имени сотни миллионов по трансферу.
А тут какой то Месси, всего то самый продаваемый спортсмен по данным Sportskeeda.
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Hella black
Норм пицца 🍕 и не такую приносили 😕 ! Бывало курьер по трассе шлёпнулся или на лестнице не удержал,а есть то хочется 😅
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Несусветный Папаша
так я не понял, а он за деньги что ли все делает? и в МЛС поехал бабки рубить?
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Александр Киричев
Ответ Domian
Да ты что? От него же только убытки были. То ли дело Дембеле, Гризманн, Коутинью и тд прибыль приносили и отбили на своем имени сотни миллионов по трансферу. А тут какой то Месси, всего то самый продаваемый спортсмен по данным Sportskeeda.
по его мнению самый "продажный")
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