Очередной эффект Месси: после его поста выстроилась очередь за «самой невкусной пиццей в мире» 🍕🍕🍕
Вам ведь тоже захотелось попробовать?
Лео пропустил последний матч своего клуба в МЛС, чем вызвал немалый гнев фанатов. Во время своего выходного Месси сходил на матч своего сына и удивил всех своими предпочтениями в плане выбора пиццы.
Вот как отреагировали на традиционную аргентинскую пиццу болельщики в соцсетях.
• «Месси только что опубликовал в сторис худшую пиццу, которую я когда-либо видел».
• «Месси, ты, вероятно, лучший в истории, но это худшая пицца, что я видел»
Впрочем, не все оказались столь категоричны, вскоре у пиццерии, сделавшей для Лео эту пиццу, выстроилась очередь.
От него же только убытки были.
То ли дело Дембеле, Гризманн, Коутинью и тд прибыль приносили и отбили на своем имени сотни миллионов по трансферу.
А тут какой то Месси, всего то самый продаваемый спортсмен по данным Sportskeeda.